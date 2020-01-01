Апарати штучної вентиляції легень та медикаменти ввозитимуть в Україну без мита





Про це йдеться на сторінці Нової митниці у фейсбуці.



Так, у переліку лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, зокрема, є:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом COVID-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.Про це йдеться на сторінці Нової митниці у фейсбуці.Так, у переліку лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, зокрема, є:

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