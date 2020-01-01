вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Апарати штучної вентиляції легень та медикаменти ввозитимуть в Україну без мита

Апарати штучної вентиляції легень та медикаменти ввозитимуть в Україну без мита
Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом COVID-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.

Про це йдеться на сторінці Нової митниці у фейсбуці.

Так, у переліку лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, зокрема, є:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, митниця, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Апарати штучної вентиляції легень та медикаменти ввозитимуть в Україну без мита
Сьогодні, 03:00
Молодий ліс: волинські лісівники посадили 12 мільйонів сіянців
Сьогодні, 02:19
Про що Зеленський говорив на нараді з урядом, мерами і головами ОДА
Сьогодні, 01:21
В Україні пропонують ввести надзвичайний стан
Сьогодні, 00:17
23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Про що Зеленський говорив на нараді з урядом, мерами і головами ОДА Про що Зеленський говорив на нараді з урядом, мерами і головами ОДА
Сьогодні, 01:21
В Україні пропонують ввести надзвичайний стан В Україні пропонують ввести надзвичайний стан
Сьогодні, 00:17
В Україні зафіксували 73 випадки захворювання на коронавірус В Україні зафіксували 73 випадки захворювання на коронавірус
22 березень, 22:59
У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу
22 березень, 17:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Апарати штучної вентиляції легень та медикаменти ввозитимуть в Україну без мита
Сьогодні, 03:00
 0
Молодий ліс: волинські лісівники посадили 12 мільйонів сіянців
Сьогодні, 02:19
 0
Про що Зеленський говорив на нараді з урядом, мерами і головами ОДА
Сьогодні, 01:21
 0
В Україні пропонують ввести надзвичайний стан
Сьогодні, 00:17
 0
23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8