Апарати штучної вентиляції легень та медикаменти ввозитимуть в Україну без мита
Сьогодні, 03:00
Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом COVID-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.
Про це йдеться на сторінці Нової митниці у фейсбуці.
Так, у переліку лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, зокрема, є:
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Про це йдеться на сторінці Нової митниці у фейсбуці.
Так, у переліку лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, зокрема, є:
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