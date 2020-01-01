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Про що Зеленський говорив на нараді з урядом, мерами і головами ОДА

Про що Зеленський говорив на нараді з урядом, мерами і головами ОДА
Президент ініціював велику селекторну нараду через поширення коронавірусу. Говорили про потреби регіонів для подолання кризи, а також важливість комунікації.

У нараді взяли участь усі голови ОДА, мери, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко. Про її результати повідомляє пресслужба Офісу Президента, - пише Канал24.

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Про що йшлося на нараді

- Президент нагадав, що усі мають об'єднатися у подоланні вірусу. Паніка і чвари – найгірші супутники вирішення проблеми. Також він вказав на важливість комунікації між владою і простими людьми.

"Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу", – нагадав Зеленський.

- Області та обласні центри мають сформувати список потреб і проблем.

- Зеленський анонсував прибуття літака з Китаю з гуманітарним вантажем. Маски, спецкостюми та обладнання невдовзі розподілять між регіонами.

- Денис Шмигаль закликав владу на місцях залучати до допомоги бізнесменів.

- Прем'єр закликав не допустити корупційних схем і зловживань у такий важкий час.

- В Україні невдовзі сформують стабілізаційний фонд для подолання кризи.

- Міністр МВС Арсен Аваков закликав керівників областей припинити діяльність продовольчих ринків, адже саме на них є небезпека поширення інфекції.

- Поліція контролює, аби українці, яких евакуювали з-за кордону, дотримувалися 14-денного карантину.

- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав, що всі евакуйовані мають заповнювати анкети щодо свого перебування поза межами України та загального самопочуття.

- Уже визначено, які лікарні перепрофілюють у разі більшого поширення коронавірусу.

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Теги: коронавірус, Україна
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