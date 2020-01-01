У волинському виші самостійно шиють маски для своїх працівників. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Луцький національний технічний університет організував пошиття захисних масок для своїх працівників.
Пошиття захисних масок відбувається в сучасній науково-виробничій швейній лабораторії Луцького НТУ. Така ініціатива є дорученням ректора Петра Савчука, - повідомляє пресслужба вишу.
Станом на 21 березня, майстри Луцького НТУ уже пошили 40 багаторазових марлевих захисних масок на обличчя. Усе виробництво організовано з дотриманням ДСТУ та рекомендацій МОЗ.
За словами ректора, планується забезпечити усіх працівників Луцького НТУ хоча б по одній захисній масці.
«На жаль, через складну ситуацію в країні та карантинні заходи, поки що немає можливості за безготівковим перерахунком закупити відповідні матеріали для пошиття великої кількості масок. Тому, намагаємося виходити із власних можливостей. Але ми точно щось придумаємо. Наше сучасне і майбутнє залежить виключно від нас!», - наголошує Петро Савчук.
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Пошиття захисних масок відбувається в сучасній науково-виробничій швейній лабораторії Луцького НТУ. Така ініціатива є дорученням ректора Петра Савчука, - повідомляє пресслужба вишу.
Станом на 21 березня, майстри Луцького НТУ уже пошили 40 багаторазових марлевих захисних масок на обличчя. Усе виробництво організовано з дотриманням ДСТУ та рекомендацій МОЗ.
За словами ректора, планується забезпечити усіх працівників Луцького НТУ хоча б по одній захисній масці.
«На жаль, через складну ситуацію в країні та карантинні заходи, поки що немає можливості за безготівковим перерахунком закупити відповідні матеріали для пошиття великої кількості масок. Тому, намагаємося виходити із власних можливостей. Але ми точно щось придумаємо. Наше сучасне і майбутнє залежить виключно від нас!», - наголошує Петро Савчук.
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