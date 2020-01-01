Причастя «з рук», дезінфіковані ікони та записки у вайбері: як під час карантину моляться у волинському соборі
Сьогодні, 22:23
Настоятеь Свято-Благовіщенського собору ПЦУ в місті Ковель розповів, як діє храм під час карантину.
Про це Василь Мичко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами священника, молитва у храмах Православної Церкви України лунає, проте богослужіння зазнало змін.
Так, у зв'язку з пандемією коронавірусу у храмі дозволяють перебувати не більше, ніж 10-м вірянам.
"В храмі працює озвучення. Кожен може зайти до храму, поставити свічку, подати записку за здоров'я або за упокій, після цього виходимо на церковне подвір'я, у храмі або на вулиці стоїмо дотримуючись дистанції і перебуваємо у щирій молитві. Сповідь загальна, причастя за правилами древньої церкви, покладаючи причастя в руки причасника.(щоденно у ранковий час з 8:30-11:00)", - йдеться у дописі душпастиря.
Отець Василь розповів, що перед причастям священники обробляють руки антисептичним засобом, храм постійно прибирають, а ікони протирають спецзасобами.
На час карантину можна подати записки за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі.
"Тож тепер у вас є можливість, залишаючись вдома, дистанційно надіслати о.Василю або о.Михаїлу особисто на вайбер, чи по телефону чи іншим доступним способом записку з іменами близьких, молитву за яких буде обов’язково звершено у храмі щоденно", - пише священник.
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Про це Василь Мичко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами священника, молитва у храмах Православної Церкви України лунає, проте богослужіння зазнало змін.
Так, у зв'язку з пандемією коронавірусу у храмі дозволяють перебувати не більше, ніж 10-м вірянам.
"В храмі працює озвучення. Кожен може зайти до храму, поставити свічку, подати записку за здоров'я або за упокій, після цього виходимо на церковне подвір'я, у храмі або на вулиці стоїмо дотримуючись дистанції і перебуваємо у щирій молитві. Сповідь загальна, причастя за правилами древньої церкви, покладаючи причастя в руки причасника.(щоденно у ранковий час з 8:30-11:00)", - йдеться у дописі душпастиря.
Отець Василь розповів, що перед причастям священники обробляють руки антисептичним засобом, храм постійно прибирають, а ікони протирають спецзасобами.
На час карантину можна подати записки за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі.
"Тож тепер у вас є можливість, залишаючись вдома, дистанційно надіслати о.Василю або о.Михаїлу особисто на вайбер, чи по телефону чи іншим доступним способом записку з іменами близьких, молитву за яких буде обов’язково звершено у храмі щоденно", - пише священник.
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Причастя «з рук», дезінфіковані ікони та записки у вайбері: як під час карантину моляться у волинському соборі
Сьогодні, 22:23
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