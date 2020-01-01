Волинська громада виділила 100 тисяч на боротьбу з коронавірусом

У Рівненській об`єднаній територіальній громаді вирішили виділити 100 тисяч гривень на боротьбу з коронавірусом.Таке рішення прийняли під час сесії депутати громади. Про це йдеться на сайті Рівненської ОТГ.Депутати ухвалили рішення про внесення змін до бюджету Рівненської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в частині виділення коштів із місцевого бюджету у сумі 100 тисяч гривень для проведення карантинних заходів.Також сесія затвердила заходи щодо запобігання поширенню на території Рівненської громади та України гострої респіраторної хвороби COVID-l9, спричиненої коронавірусом SARS-Co-2.