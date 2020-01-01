Волинська громада виділила 100 тисяч на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 05:09
У Рівненській об`єднаній територіальній громаді вирішили виділити 100 тисяч гривень на боротьбу з коронавірусом.
Таке рішення прийняли під час сесії депутати громади. Про це йдеться на сайті Рівненської ОТГ.
Депутати ухвалили рішення про внесення змін до бюджету Рівненської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в частині виділення коштів із місцевого бюджету у сумі 100 тисяч гривень для проведення карантинних заходів.
Також сесія затвердила заходи щодо запобігання поширенню на території Рівненської громади та України гострої респіраторної хвороби COVID-l9, спричиненої коронавірусом SARS-Co-2.
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Таке рішення прийняли під час сесії депутати громади. Про це йдеться на сайті Рівненської ОТГ.
Депутати ухвалили рішення про внесення змін до бюджету Рівненської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в частині виділення коштів із місцевого бюджету у сумі 100 тисяч гривень для проведення карантинних заходів.
Також сесія затвердила заходи щодо запобігання поширенню на території Рівненської громади та України гострої респіраторної хвороби COVID-l9, спричиненої коронавірусом SARS-Co-2.
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