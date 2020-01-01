В Україні зафіксували 73 випадки захворювання на коронавірус

У міністерстві охорони здоров'я Украъни повідомили про 73 зафіксовані випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йдеться на сторінці міністерства у фейсбуці.За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявили 26 нових випадків.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Дніпропетровська область — 2;Донецька область — 1;Житомирська область — 2 (1 летальний);Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;Тернопільська область — 1;Чернівецька область — 25 (1 летальний);Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.