Колишній льотчик зливав Росії дані про Луцький аеродром. ВІДЕО





Він не лише зливав Росії дані для авіаудару по аеродрому в мирному Луцьку, але й втягнув в це мережу інформаторів, серед яких – лучани. В Службі безпеці України розказали і показали, як вислідкували шпигуна та затримали його, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на сюжет



Ще на початку березня контррозвідники Служби безпеки України затримали під час перетину державного кордону керівника агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ – українського громадянина, колишнього військовослужбовця ЗС України. Це колишній льотчик, «який ненавидів країну, котрій давав присягу», Віталій Синельников.



Чоловік намагався вивезти секретні документи – світлини ключового оборонного об’єкту на території Західної України, Луцького військового аеродрому. Тут дислокується 204-та севастопольська бригада, виведена з окупованого Криму.



Як зазначила речниця УСБУ у Волинській області Іванна Поліщук, дані, які вивозив Віталій Синельников, могли бути використані для проведення терористичного акту на території аеродрому. Так, він уже встиг передати інформацію про маршрути та координати, за якими можна завдати авіаційних ударів по режимному об’єкту.



У поле зору контррозвідки Віталій Синельников потрапив із початку війни на сході, адже вербував інформаторів і навіть створив цілу мережу з них. Окремих агентів серед авіаторів він використовував «в темну». Один з них – луцький авіалюбитель Ілля Сметанін. Чоловік каже, що прямих питань Синельников не задавав, натомість уточнював скільки бортів літає тощо.



Детальніше – в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній льотчик, який до 2004 року служив на військовому аеродромі Луцька, виявився російським шпигуном.Він не лише зливав Росії дані для авіаудару по аеродрому в мирному Луцьку, але й втягнув в це мережу інформаторів, серед яких – лучани. В Службі безпеці України розказали і показали, як вислідкували шпигуна та затримали його, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на сюжет ТСН Ще на початку березня контррозвідники Служби безпеки України затримали під час перетину державного кордону керівника агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ – українського громадянина, колишнього військовослужбовця ЗС України. Це колишній льотчик, «який ненавидів країну, котрій давав присягу»,Чоловік намагався вивезти секретні документи – світлини ключового оборонного об’єкту на території Західної України, Луцького військового аеродрому. Тут дислокується 204-та севастопольська бригада, виведена з окупованого Криму.Як зазначила речниця УСБУ у Волинській області, дані, які вивозив Віталій Синельников, могли бути використані для проведення терористичного акту на території аеродрому. Так, він уже встиг передати інформацію про маршрути та координати, за якими можна завдати авіаційних ударів по режимному об’єкту.У поле зору контррозвідки Віталій Синельников потрапив із початку війни на сході, адже вербував інформаторів і навіть створив цілу мережу з них. Окремих агентів серед авіаторів він використовував «в темну». Один з них – луцький авіалюбитель. Чоловік каже, що прямих питань Синельников не задавав, натомість уточнював скільки бортів літає тощо.Детальніше – в сюжеті.

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