УГКЦ готова перетворити церкви на лікарні

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженнішийзаявив, що в разі потреби всі греко-католицькі храми та монастирі стануть лікарнями.Про це глава УГКЦ заявив під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, - повідомляє департамент інформації церкви.Блаженніший Святослав підкреслив подвиг медиків, які рятують хворих на корона вірус і додав, що церква готова допомагати.Як у часи Майдану, сказав предстоятель, коли греко-католицькі храми, монастирі відкрилися і перетворилися на лікарні, на підпільні шпиталі, так «якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми разом із вами рятуватимемо людські життя».«Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоби разом з вами рятувати життя людини, яка помирає», – сказав Предстоятель.Також Блаженніший Святослав звернувся до заможних людей, людей великого, малого, середнього бізнесу: «Мабуть, ви сьогодні не можете спати, тому що світова економіка входить у період рецесії. Падають біржі, гроші знецінюються... Я закликаю вас вкласти ваші гроші в найкращу інвестицію – порятунок і захист людського життя. Якщо ви сьогодні відчуєте соціальну відповідальність бізнесу, будьте певні, свої відсотки ви отримаєте. Це відсотки, які не дасть жоден банк і жодна акція. Вони дадуть вам надію на життя вічне і залишаться у ваших руках навіть після вашої смерті».