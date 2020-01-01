Житомирські лікарі хотіли взяти гроші за тест з чоловіка, у якого підозрювали COVID-19





Зокрема, медики хотіли взяти з пацієнта 500 гривень за експрес-тест та 250 гривень благодійного внеску. Про це чоловік розповів у відео на своїй сторінці в Facebook, - пише



За словами чоловіка, медики запропонували пройти тест на коронавірус, на що він і погодився.



Після того, як Вадима привезли в інфекційне відділення Першої міської лікарні Житомира та помістили в бокс для ізоляції, йому провели експрес-тест.



«Результат тесту виявився негативним, але одразу ж мені повідомили, що вірогідність тесту максимум 30%. Він ні на що не впливає, а обійдеться мені у 500 гривень, які я повинен заплатити, а також 250 гривень благодійного внеску. Вартість тесту і благодійний внесок оплачувати я відмовився. Я попросив надати квитанцію про оплату, а якщо ні, то не платитиму. Тож коштів не заплатив. Лише придбав необхідні ліки, крім антибіотиків», – розповів пацієнт з COVID-19.



Щоправда, ім’я та посаду людини, яка говорила Вадиму про оплату тесту та благодійного внеску, він оприлюднювати відмовився.



Натомість в управлінні охорони здоров’я міської ради інформацію про те, що в лікарні у пацієнта вимагали кошти за експрес-тест та благодійний внесок спростовують. Кажуть, персонал лікарні цього не робив.



«Пацієнту могли озвучити суму тесту, якщо він про це запитав. Адже його вартість дійсно становить понад 500 гривень. Але кошти за тест у нього ніхто не просив і не вимагав. Так само, як і благодійний внесок. Про це не може бути мови», – пояснила журналістам Житомир.Life начальниця управління Марія Місюрова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пацієнт з коронавірусною інфекцією COVID-19 розповів, що після госпіталізації в Житомирській міській лікарні №1 у нього вимагали гроші.Зокрема, медики хотіли взяти з пацієнта 500 гривень за експрес-тест та 250 гривень благодійного внеску. Про це чоловік розповів у відео на своїй сторінці в Facebook, - пише ЖитомирInfo.

За словами чоловіка, медики запропонували пройти тест на коронавірус, на що він і погодився.Після того, як Вадима привезли в інфекційне відділення Першої міської лікарні Житомира та помістили в бокс для ізоляції, йому провели експрес-тест.«Результат тесту виявився негативним, але одразу ж мені повідомили, що вірогідність тесту максимум 30%. Він ні на що не впливає, а обійдеться мені у 500 гривень, які я повинен заплатити, а також 250 гривень благодійного внеску. Вартість тесту і благодійний внесок оплачувати я відмовився. Я попросив надати квитанцію про оплату, а якщо ні, то не платитиму. Тож коштів не заплатив. Лише придбав необхідні ліки, крім антибіотиків», – розповів пацієнт з COVID-19.Щоправда, ім’я та посаду людини, яка говорила Вадиму про оплату тесту та благодійного внеску, він оприлюднювати відмовився.Натомість в управлінні охорони здоров’я міської ради інформацію про те, що в лікарні у пацієнта вимагали кошти за експрес-тест та благодійний внесок спростовують. Кажуть, персонал лікарні цього не робив.«Пацієнту могли озвучити суму тесту, якщо він про це запитав. Адже його вартість дійсно становить понад 500 гривень. Але кошти за тест у нього ніхто не просив і не вимагав. Так само, як і благодійний внесок. Про це не може бути мови», – пояснила журналістам Житомир.Life начальниця управління Марія Місюрова.

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