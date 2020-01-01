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В Україну з Китаю прибули 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу

В Україну з Китаю прибули 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу
Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт «Бориспіль» з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19", - йдеться у повідомлені.

Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, сьогодні, 23 березня, передадуть до лабораторій у кожен регіон України.

Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, прикордонників та інших.

Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

Закупівля медичних засобів у Китаї відбулася на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу. Процес доставки координували народні депутати від партії «Слуга Народу» та урядовці.

Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.

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Теги: тести, Україна, Китай, коронавірус
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