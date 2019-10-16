На Волині в пожежі загинули двоє братів





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Інформують, що о 21:15 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку.



На місці пожежі виявили тіла двох братів – 1961 та 1966 років народження. Загорання ліквідували силами співробітників 21-го Державного пожежно-рятувального поста, місцевих пожежних команд сіл Поворськ та Пісочне.



Пожежу локалізували о 21:50, ліквідували – о 23:03.



Вогонь знищив дах, перекриття на площі 20 м кв., речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни. Причина пожежі та обставини загибелі людей встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 22 березня, в селі Рудка-Миринська Ковельського району в пожежі загинули двоє братів.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Інформують, що о 21:15 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку.На місці пожежі виявили тіла двох братів – 1961 та 1966 років народження. Загорання ліквідували силами співробітників 21-го Державного пожежно-рятувального поста, місцевих пожежних команд сіл Поворськ та Пісочне.Пожежу локалізували о 21:50, ліквідували – о 23:03.Вогонь знищив дах, перекриття на площі 20 м кв., речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни. Причина пожежі та обставини загибелі людей встановлюються.

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