вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі чотирьом українцях загрожує величезний штраф через порушення умов карантину

У Польщі чотирьом українцях загрожує величезний штраф через порушення умов карантину
У Польщі поліція не застала вдома чотирьох громадян України, які мали бути на карантині.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gorzow.tvp.pl, українців спіймали на порушенні умов карантину минулої суботи, 21 березня, в Зеленій Гурі.

Коли поліція прийшла зі щоденною перевіркою до їхнього помешкання, виявилося, що там нікого не було. Тепер усім загрожують серйозні штрафні санкції. Порушникам умов карантину в Польщі загрожує до 30 тисяч злотих штрафу.

Нагадаємо, що 20 березня в Польщі оголосили стан епідемії через поширення коронавірусу. Одним із нововведень стало збільшення штрафів за порушення домашнього карантину (з 5 000 зл до 30 000 зл).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українці, штраф, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку викрили серійного злодія
Сьогодні, 10:40
Через «Ягодин» намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів
Сьогодні, 10:22
У Польщі чотирьом українцях загрожує величезний штраф через порушення умов карантину
Сьогодні, 10:21
Завтра, 24 березня, частина Луцька буде без води
Сьогодні, 10:15
На Волині в пожежі загинули двоє братів
Сьогодні, 10:04
Схожі новини
Українці, які нелегально працювали на меблевій фірмі у Польщі, заплатять штраф Українці, які нелегально працювали на меблевій фірмі у Польщі, заплатять штраф
11 лютий, 11:12
З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО
20 березень, 20:18
Консульства України в Польщі продовжили карантин Консульства України в Польщі продовжили карантин
20 березень, 18:47
Польща не каратиме українців, які протермінують перебування через закритий кордон Польща не каратиме українців, які протермінують перебування через закритий кордон
17 березень, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців не штрафуватимуть за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину
Сьогодні, 11:35
 0
Підрахували ймовірні втрати волинських бюджетів через «короновірусні» закони
Сьогодні, 11:30
 0
Волинянин на викраденій автівці потрапив у аварію
Сьогодні, 11:20
 0
У закарпатців, які були у райлікарні на Волині, не підтвердили коронавірус
Сьогодні, 11:11
 0
За добу в Україну в'їхало понад 15 тисяч людей: у одного чоловіка тест підтвердив коронавірус
Сьогодні, 10:54
 0
Медіа
відео
1/8