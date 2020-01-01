У Польщі чотирьом українцях загрожує величезний штраф через порушення умов карантину
Сьогодні, 10:21
У Польщі поліція не застала вдома чотирьох громадян України, які мали бути на карантині.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gorzow.tvp.pl, українців спіймали на порушенні умов карантину минулої суботи, 21 березня, в Зеленій Гурі.
Коли поліція прийшла зі щоденною перевіркою до їхнього помешкання, виявилося, що там нікого не було. Тепер усім загрожують серйозні штрафні санкції. Порушникам умов карантину в Польщі загрожує до 30 тисяч злотих штрафу.
Нагадаємо, що 20 березня в Польщі оголосили стан епідемії через поширення коронавірусу. Одним із нововведень стало збільшення штрафів за порушення домашнього карантину (з 5 000 зл до 30 000 зл).
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gorzow.tvp.pl, українців спіймали на порушенні умов карантину минулої суботи, 21 березня, в Зеленій Гурі.
Коли поліція прийшла зі щоденною перевіркою до їхнього помешкання, виявилося, що там нікого не було. Тепер усім загрожують серйозні штрафні санкції. Порушникам умов карантину в Польщі загрожує до 30 тисяч злотих штрафу.
Нагадаємо, що 20 березня в Польщі оголосили стан епідемії через поширення коронавірусу. Одним із нововведень стало збільшення штрафів за порушення домашнього карантину (з 5 000 зл до 30 000 зл).
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