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Завтра, 24 березня, частина Луцька буде без води

Завтра, 24 березня, частина Луцька буде без води
На окремих вулицях 24 березня тимчасово відключать водопостачання у зв’язку з аварійним ремонтом.

Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.

Так, на проспекті Волі від будинку №21 і до будинку №41а водопостачання призупинять із 9:00 і до 12:00. А на вулиці Коперника – від будинку №41 до №87, вул. Вавілова, 5, вул. Холмська, Щепкіна, Бічна і Мельнична буде відсутнє водопостачання із 9:00 і до 18:00.

Обіцяють, що бригади аварійників працюватимуть оперативно, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та за можливості відновити подачу води раніше зазначеного часу.





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Теги: вода, водопостачання, ремонт, Луцьк
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Коментарі 1
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Під час епідемії(де головне миття рук)без води.Ви дя...
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