Завтра, 24 березня, частина Луцька буде без води
Сьогодні, 10:15
На окремих вулицях 24 березня тимчасово відключать водопостачання у зв’язку з аварійним ремонтом.
Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.
Так, на проспекті Волі від будинку №21 і до будинку №41а водопостачання призупинять із 9:00 і до 12:00. А на вулиці Коперника – від будинку №41 до №87, вул. Вавілова, 5, вул. Холмська, Щепкіна, Бічна і Мельнична буде відсутнє водопостачання із 9:00 і до 18:00.
Обіцяють, що бригади аварійників працюватимуть оперативно, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та за можливості відновити подачу води раніше зазначеного часу.
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Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.
Так, на проспекті Волі від будинку №21 і до будинку №41а водопостачання призупинять із 9:00 і до 12:00. А на вулиці Коперника – від будинку №41 до №87, вул. Вавілова, 5, вул. Холмська, Щепкіна, Бічна і Мельнична буде відсутнє водопостачання із 9:00 і до 18:00.
Обіцяють, що бригади аварійників працюватимуть оперативно, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та за можливості відновити подачу води раніше зазначеного часу.
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Коментарі 1
Під час епідемії(де головне миття рук)без води.Ви дя...
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