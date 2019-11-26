Завтра, 24 березня, частина Луцька буде без води

На окремих вулицях 24 березня тимчасово відключать водопостачання у зв’язку з аварійним ремонтом.Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.Так, на проспекті Волі від будинку №21 і до будинку №41а водопостачання призупинять із 9:00 і до 12:00. А на вулиці Коперника – від будинку №41 до №87, вул. Вавілова, 5, вул. Холмська, Щепкіна, Бічна і Мельнична буде відсутнє водопостачання із 9:00 і до 18:00.Обіцяють, що бригади аварійників працюватимуть оперативно, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та за можливості відновити подачу води раніше зазначеного часу.