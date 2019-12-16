У Луцьку викрили серійного злодія

Оперативники Луцького відділу поліції викрили 24-річного рівнянина у вчиненні низки крадіжок на території обласного центру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники поліції встановили, що зловмисник скоїв крадіжку із перукарні та дві крадіжки із магазинів.Зазначають, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.За двома фактами слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили 24-річному рівнянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України.Вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу.Підозрюваному загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.