За добу в Україну в'їхало понад 15 тисяч людей: у одного чоловіка тест підтвердив коронавірус
Сьогодні, 10:54
Упродовж минулої доби прикордонники оформили понад 22 тисячі осіб, з них на в’їзд – понад 15 тисяч. Більше 13 тисяч з них – це українці, які повернулися з-за кордону.
Так, 23 березня планується оформлення евакуаційних поїздів з Латвії та Польщі, - пише Держприкордонслужба України.
Впродовж доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб.
В пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні.
Також сьогодні, 23 березня, прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу «Перемишль-Київ» будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг «Рига-Київ» оформлятимуть у Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».
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Так, 23 березня планується оформлення евакуаційних поїздів з Латвії та Польщі, - пише Держприкордонслужба України.
Впродовж доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб.
В пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні.
Також сьогодні, 23 березня, прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу «Перемишль-Київ» будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг «Рига-Київ» оформлятимуть у Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».
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Коментарі 1
Для чого їх пускають назад. Нехай сидять закордоном. україну ненавидять ,не платять податки, а тепер нахаляву ще хочуть лікуватися.
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