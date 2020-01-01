За добу в Україну в'їхало понад 15 тисяч людей: у одного чоловіка тест підтвердив коронавірус

Упродовж минулої доби прикордонники оформили понад 22 тисячі осіб, з них на в’їзд – понад 15 тисяч. Більше 13 тисяч з них – це українці, які повернулися з-за кордону.Так, 23 березня планується оформлення евакуаційних поїздів з Латвії та Польщі, - пише Держприкордонслужба України.Впродовж доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб.В пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні.Також сьогодні, 23 березня, прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу «Перемишль-Київ» будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг «Рига-Київ» оформлятимуть у Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».