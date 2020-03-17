Підрахували ймовірні втрати волинських бюджетів через «короновірусні» закони

Місцеві бюджети волинських громад зазнають відчутних втрати через ухвалені Президентом України, так звані, «короновірусні» закони.За підрахунками консультанта з бюджетних питань Асоціації міст України,, який працює на Волині в межах проєкту «ПУЛЬС», що його АМУ втілює за підтримки USAID, волинські громади недоотримають у свої місцеві скарбниці близько 100 мільйонів гривень.«За прогнозними розрахунками, проведеними з врахуванням фактичних надходжень до бюджетів територіальних громад області місцевих податків, згідно із Законом України №533-IX від 17.03.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)», недонадходження до місцевих бюджетів за березень-квітень 2020-го становитиме в межах 90-100 мільйонів гривень», – зазначає Василь Гром.До речі, в Асоціації міст України вважають, що Україні загалом і Волинь, зокрема, загрожує колапс, через зміни до Податкового кодексу.«Від місцевих податків звільняється і надприбутковий бізнес, і підприємства, що продовжують працювати в повному обсязі.Фактично вилучаються джерела, які в структурі складають 13% загальних доходів із бюджетів тергромад. Тим часом, усі міста, села, селища і ОТГ взяли на себе велику відповідальність у боротьбі з пандемією і спрямовують на це сотні мільйонів гривень! Саме за рахунок місцевих бюджетів у цих умовах підвищуються зарплати медикам, проводиться закупівля ліків, масок, тестів, обладнання. Якщо не внести терміново зміни в Закон 533-ІХ (3220), громади стануть безсилими перед коронавірусом. Крім того, не вистачить ресурсів навіть на мінімальні зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!», – каже виконавчий директор Асоціації міст УкраїниГолова АМУнапередодні 17 березня звернувся до президента Україниз проханням не підписувати цей Закон, а відправити його на доопрацювання.За попередніми розрахунками, сума втрат по Україні за цими податками складе щонайменше 6,3 млрд грн. Із урахуванням уже запроваджених Кабміном України карантинних заходів, щоб протидіяти поширенню короновірусної хвороби (COVID-19), втрати місцевих бюджетів можуть скласти 15,6 млрд грн або 5,3% річних надходжень загального фонду місцевихбюджетів (без офіційних трансфертів).