Волинянин вкрав телефон у 18-річного хлопця
Сьогодні, 20:18
У Володимирі у 18-річного хлопця чоловік вкрав телефон.
Про це пише видання Володимир медіа.
Так, 20 березня до поліції надійшла заява від молодика про те, що ще 16 березня невідома особа шляхом обману та зловживаючи його довірою, взяв мобільний телефон заявника вартістю 3900 гривень та не повернув його.
Згодом правоохоронці встановили, що злочин скоїв чоловік 1990 року народження, непрацюючий.
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Про це пише видання Володимир медіа.
Так, 20 березня до поліції надійшла заява від молодика про те, що ще 16 березня невідома особа шляхом обману та зловживаючи його довірою, взяв мобільний телефон заявника вартістю 3900 гривень та не повернув його.
Згодом правоохоронці встановили, що злочин скоїв чоловік 1990 року народження, непрацюючий.
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