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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Українським медикам, які борються з COVID-19, пропонують запровадити погодинну оплату

Українським медикам, які борються з COVID-19, пропонують запровадити погодинну оплату
Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні вірусу COVID-19.

Про це очільник відомства заявив в інтерв’ю 112 Каналу, повідомляє пресслужба МОЗ.

"На наступне засідання Уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу. Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають”, - заявив Ілля Ємець.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, в умовах поширення COVID-19 лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.

“Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі. Ми говоримо зокрема і про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами”, - резюмував Ілля Ємець.

Станом на 22:30 22 березня в Україні зафіксували 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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Теги: МОЗ України, коронавірус, оплата
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