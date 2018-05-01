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На Волині пасажир вкрав виручку у водія автобуса

На Волині пасажир вкрав виручку у водія автобуса
З автобуса сполученням «Луцьк – Володимир-Волинський» пасажир викрав готівку у водія.

Про це “Княжому Граду” стало відомо з ухвали Володимир-Волинського міського суду.

Зазначається, що уродженець Луцька, який проживає у Нововолинську, скористався тимчасовою відсутністю водія на автостанції у Володимирі-Волинському і скоїв крадіжку. Все трапилося 28 лютого близько 14:20 години.

Чоловік викрав з панелі, виручені від продажу квитків кошти в сумі 1921 гривень.

Підозрюваного у вчиненні злочину триматимуть під вартою 60 діб, аби той не вчинив повторно подібних крадіжок.

Суд також визначив розмір застави, “достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, в сумі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 40 540 (сорок тисяч п`ятсот сорок) гривень”.

У разі доведення вини, чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Триває судове слідство.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: крадіжка, водій, виручка, автобус, Волинь
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