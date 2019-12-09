У селі на Волині священник освятив вулиці водою
Сьогодні, 12:15
В селі Поступель Ратнівського району священник окропив вулиці святою водою.
Про це йдеться у спільноті "Православна Ратнівщина" у Facebook.
"З благословіння правлячого архієрея керуючого Володимир-Волинською єпархією Митрополита Володимира в церкві с. Поступель відбувся водосвятний молебень, після якого настоятель храму протоієрей Микола окропив вулиці села святою водою", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться у спільноті "Православна Ратнівщина" у Facebook.
"З благословіння правлячого архієрея керуючого Володимир-Волинською єпархією Митрополита Володимира в церкві с. Поступель відбувся водосвятний молебень, після якого настоятель храму протоієрей Микола окропив вулиці села святою водою", - йдеться у дописі.
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Коментарі 2
московский мір.
Що з тих полішуків візьмеш, дикуни...
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