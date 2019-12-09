У селі на Волині священник освятив вулиці водою





Про це



"З благословіння правлячого архієрея керуючого Володимир-Волинською єпархією Митрополита Володимира в церкві с. Поступель відбувся водосвятний молебень, після якого настоятель храму протоієрей Микола окропив вулиці села святою водою", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Поступель Ратнівського району священник окропив вулиці святою водою.Про це йдеться у спільноті "Православна Ратнівщина" у Facebook."З благословіння правлячого архієрея керуючого Володимир-Волинською єпархією Митрополита Володимира в церкві с. Поступель відбувся водосвятний молебень, після якого настоятель храму протоієрей Микола окропив вулиці села святою водою", - йдеться у дописі.

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