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У селі на Волині священник освятив вулиці водою

У селі на Волині священник освятив вулиці водою
В селі Поступель Ратнівського району священник окропив вулиці святою водою.

Про це йдеться у спільноті "Православна Ратнівщина" у Facebook.

"З благословіння правлячого архієрея керуючого Володимир-Волинською єпархією Митрополита Володимира в церкві с. Поступель відбувся водосвятний молебень, після якого настоятель храму протоієрей Микола окропив вулиці села святою водою", - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, освячення, вулиці села
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Коментарі 2
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московский мір.
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Що з тих полішуків візьмеш, дикуни...
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