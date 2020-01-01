У Черкаській області – перший випадок коронавірусу
Сьогодні, 12:50
У Черкаській області лабораторно підтвердили перший випадок інфікування коронавірусом COVID-2019.
Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.
"Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням", - йдеться у дописі.
Зазначається, що родина пацієнта також під наглядом медиків. В області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють в режимі 24/7.
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Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.
"Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням", - йдеться у дописі.
Зазначається, що родина пацієнта також під наглядом медиків. В області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють в режимі 24/7.
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