У Черкаській області – перший випадок коронавірусу





Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.



"Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням", - йдеться у дописі.



Зазначається, що родина пацієнта також під наглядом медиків. В області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють в режимі 24/7.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкаській області лабораторно підтвердили перший випадок інфікування коронавірусом COVID-2019.Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА"Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням", - йдеться у дописі.Зазначається, що родина пацієнта також під наглядом медиків. В області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють в режимі 24/7.

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