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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Черкаській області – перший випадок коронавірусу

У Черкаській області – перший випадок коронавірусу
У Черкаській області лабораторно підтвердили перший випадок інфікування коронавірусом COVID-2019.

Про це у Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

"Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням", - йдеться у дописі.

Зазначається, що родина пацієнта також під наглядом медиків. В області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють в режимі 24/7.


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Теги: Черкаська область, коронавірус
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