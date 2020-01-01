Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 23 березня

Розповіли про ситуацію із запобіганням поширення коронавірусу на території Волині станом на понеділок, 23 березня.Про це йшлося під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїзауважила, що станом на 12:37 23 березня у жодного пацієнта в області не підтвердили коронавірусу. Проте очікують остаточні результати двох пацієнтів, у яких експрес-тести показали позитивний результат.Нині у Волинській області є 11 осіб із підозрою на COVID-19. Загалом із початку епідемії на Волині було 26 підозр на хворобу, усі вони виявилися негативними.Тести (близько 5 тисяч) на коронавірус, дезінфектори і маски очікують уже сьогодні. Основною опорною лікарнею визначили обласну, яка прийматиме хворих у найважчому стані. Загалом 12 медзакладів прийматимуть хворих на COVID-19. Окрім того, очікують надходження 1920 тестів ПЦР, що дадуть змогу проводити лабораторні дослідження в області, а не відправляти зразки в Київ, а також захисних комбінезонів.«Медики забезпечені не всім, але ми будемо їх забезпечувати всіма необхідними засобами у порядку надходження спецзасобів», - відзначила вона.Станом на 23 березня в області зібрали 140 мільйонів гривень, які направлять на боротьбу з коронавірусом. Також Тетяна Щербак повідомила, що в області не забороняли медзакладам коментувати ситуацію представникам ЗМІ, проте необхідна інформація з’являтиметься на сторінці ОДА.Начальник управління охорони здоров’я ОДАвідзначив, що якщо мешканці області залишатимуться вдома, не буде тотальної епідемії. За його словами, 20 % медиків в Італії захворіли на коронавірус, тож попросив волинян додатково не завантажувати медиків і спочатку у разі поганого самопочуття зателефонувати сімейному лікарю.«Якщо ми зробимо все правильно, то все буде набагато спокійніше, аніж в Італії та Іспанії», - наголосив посадовець.Заступник міського головисказав, що на сьогодні організували доїзд медиків в лікарні Луцька, адже роботу транспорту повністю зупинили. Він нагадав, що минулого тижня місто отримало 25 тестів на коронавірус від благодійника, які використовувати у разі потреби в районах області.«Із суботи у нас дезінфікують дороги, під’їзди. Із міського бюджету виділили більше 70 мільйонів на боротьбу з COVID-19. Резервний фонд міста заповнений на максимум, щоб у разі потреби мати кошти», - констатував Недопад.