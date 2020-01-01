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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чи звільняються медики інфекційної лікарні у Луцьку через коронавірус

Чи звільняються медики інфекційної лікарні у Луцьку через коронавірус
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, чи пишуть заяви на звільнення медики Волинської обласної інфекційної лікарні через ситуацію з COVID-19.

Про це йшлося у понеділок, 23 березня, під час брифінгу в ОДА.

За словами Ігоря Ващенюка, станом на 23 березня він не володіє інформацією стосовно звільнень медиків «інфекційки».

«Я сподіваюся, що всі відповідально поставляться до цієї ситуації, адже саме від медиків дуже залежить доля хворих. Від кожного з нас залежить, щоб хворих було якомога менше, аби не повторилася ситуація як в деяких країнах, де пацієнтам не надають допомогу через брак засобів і ресурсів», - зауважив посадовець.

Він вкотре закликав волинян залишатися вдома і в разі поганого самопочуття спочатку проконсультуватися телефоном із сімейним лікарем.

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Теги: коронавірус, Волинь, інфекційна лікарня, медики
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Коментарі 2
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Коли буде достойна зарплата у медпрацівників ?
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У них є повний захист-в світі пандемія???Є сумніви.Ось і вся відповідь.
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