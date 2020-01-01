Волинське підприємство запустило пошиття багаторазових масок





Як повідомив Анатолій Ревін, маски, які пропонують, пошиті з білої махрової тканини з зав’язкою-резинкою. Маска має дві складки, щільно прилягає до обличчя, завдяки зав’язці можна підтягувати, як буде зручно.



Виріб багаторазового використання. Після кожного разу його слід попрати і випрасувати.



Вартуватиме маска 8-10 гривень.



Як відзначив Ревін, маски можна буде придбати від 24-го березня безпосередньо на виробництві, а згодом можливо вдасться збувати і в інших місцях, якщо буде сприяння.



За добу підприємство планує виготовляти до тисячі виробів.



23-го березня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо запобігання коронавірусу у Володимирі-Волинському відзначили, що пошиття масок також повинна запровадити місцева швейна фабрика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го березня у Володимирі-Волинському підприємство «Аватон», яке спеціалізується на виробництві рушників, запустило пошиття захисних масок. Також маски планують шити на місцевій швейній фабриці.Як повідомив БУГу власник підприємтсва «Аватон», маски, які пропонують, пошиті з білої махрової тканини з зав’язкою-резинкою. Маска має дві складки, щільно прилягає до обличчя, завдяки зав’язці можна підтягувати, як буде зручно.Виріб багаторазового використання. Після кожного разу його слід попрати і випрасувати.Вартуватиме маска 8-10 гривень.Як відзначив Ревін, маски можна буде придбати від 24-го березня безпосередньо на виробництві, а згодом можливо вдасться збувати і в інших місцях, якщо буде сприяння.За добу підприємство планує виготовляти до тисячі виробів.23-го березня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо запобігання коронавірусу у Володимирі-Волинському відзначили, що пошиття масок також повинна запровадити місцева швейна фабрика.

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