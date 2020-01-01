Волинське підприємство запустило пошиття багаторазових масок
Сьогодні, 14:28
23-го березня у Володимирі-Волинському підприємство «Аватон», яке спеціалізується на виробництві рушників, запустило пошиття захисних масок. Також маски планують шити на місцевій швейній фабриці.
Як повідомив БУГу власник підприємтсва «Аватон» Анатолій Ревін, маски, які пропонують, пошиті з білої махрової тканини з зав’язкою-резинкою. Маска має дві складки, щільно прилягає до обличчя, завдяки зав’язці можна підтягувати, як буде зручно.
Виріб багаторазового використання. Після кожного разу його слід попрати і випрасувати.
Вартуватиме маска 8-10 гривень.
Як відзначив Ревін, маски можна буде придбати від 24-го березня безпосередньо на виробництві, а згодом можливо вдасться збувати і в інших місцях, якщо буде сприяння.
За добу підприємство планує виготовляти до тисячі виробів.
23-го березня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо запобігання коронавірусу у Володимирі-Волинському відзначили, що пошиття масок також повинна запровадити місцева швейна фабрика.
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Як повідомив БУГу власник підприємтсва «Аватон» Анатолій Ревін, маски, які пропонують, пошиті з білої махрової тканини з зав’язкою-резинкою. Маска має дві складки, щільно прилягає до обличчя, завдяки зав’язці можна підтягувати, як буде зручно.
Виріб багаторазового використання. Після кожного разу його слід попрати і випрасувати.
Вартуватиме маска 8-10 гривень.
Як відзначив Ревін, маски можна буде придбати від 24-го березня безпосередньо на виробництві, а згодом можливо вдасться збувати і в інших місцях, якщо буде сприяння.
За добу підприємство планує виготовляти до тисячі виробів.
23-го березня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо запобігання коронавірусу у Володимирі-Волинському відзначили, що пошиття масок також повинна запровадити місцева швейна фабрика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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