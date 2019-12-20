У квітні деякі пенсіонери отримають 1000 гривень допомоги

Пенсіонери, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень, у квітні отримають одноразову виплату в розмірі 1 тисячі гривень.Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час брифінгу, - пише УНІАН."З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1 тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас понад 10 мільйонів. Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги. Це особи, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій", - сказала Лазебна.Також міністр повідомила, що в травні уряд проведе індексацію трудових пенсій. Розмір індексації становитиме 11%. "Друга наша ініціатива – з травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів", - зазначила міністр. Крім того, Лазебна розповіла про введення з травня доплати в розмірі 500 гривень до пенсії для 1,5 мільйона пенсіонерів, які досягли 80 років. "Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії півтора мільйонам пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 500 гривень. Я хочу зазначити, що й 1 тисяча гривень, і індексацію Пенсійний фонд проводить автоматично, тому нікому нікуди не потрібно звертатися", - підкреслила міністр соцполітики.Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/10926956-u-kabmini-rozpovili-koli-pensioneri-otrimayut-odnorazovu-doplatu.html