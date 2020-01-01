Як працює стоматполіклініка у Луцьку в умовах карантину





Про це Людмила Патлякевич.



"Після впровадження карантину в поліклініці працюють лише чергові, які надають допомогу ургентними хворими. Це 6 терапевтів, 2 завідувача, які виконують терапевтичну роботу, 2 хірурги, 2 ортопеди. Нині в місті та довколишніх селах ми єдиний заклад, який працює. Тому просто захлинаємося від роботи.



Буває, що один лікар приймає до 25 пацієнтів, у нас просто немає фізично часу приймати планових пацієнтів. Більше того, окрім самого лікування ми проводимо й засоби дезінфекції в медзакладі, людей розсаджуємо на відстані один від одного на відстані 2 метри. Також буває, що приходить пацієнт із гострою біллю, запальним процесом, у такого підвищена температура тіла, тоді ми взуваємо бахіли, при потребі даємо одноразовий халат, щоб це було безпечно не лише для відвідувачів, а й для медиків. Це все за наші кошти, але на скільки вистачить – невідомо", - розповіла Людмила Патлякевич.



Вона каже, бувало, що бабусі чи дідусі по 80 років ішли з 40-го дві години чи з сіл добиралися, бо в них був запис, але прийом таких не відбувається.



"Робота не була готова, техніки на карантині, шкода, що люди марно йдуть", - сказала Людмила Патлякевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка, що на проспекті Волі, 39 продовжує працювати, втім, формат роботи інший.Про це розповіла Суспільному завідувач терапевтичним відділенням №2"Після впровадження карантину в поліклініці працюють лише чергові, які надають допомогу ургентними хворими. Це 6 терапевтів, 2 завідувача, які виконують терапевтичну роботу, 2 хірурги, 2 ортопеди. Нині в місті та довколишніх селах ми єдиний заклад, який працює. Тому просто захлинаємося від роботи.Буває, що один лікар приймає до 25 пацієнтів, у нас просто немає фізично часу приймати планових пацієнтів. Більше того, окрім самого лікування ми проводимо й засоби дезінфекції в медзакладі, людей розсаджуємо на відстані один від одного на відстані 2 метри. Також буває, що приходить пацієнт із гострою біллю, запальним процесом, у такого підвищена температура тіла, тоді ми взуваємо бахіли, при потребі даємо одноразовий халат, щоб це було безпечно не лише для відвідувачів, а й для медиків. Це все за наші кошти, але на скільки вистачить – невідомо", - розповіла Людмила Патлякевич.Вона каже, бувало, що бабусі чи дідусі по 80 років ішли з 40-го дві години чи з сіл добиралися, бо в них був запис, але прийом таких не відбувається."Робота не була готова, техніки на карантині, шкода, що люди марно йдуть", - сказала Людмила Патлякевич.

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