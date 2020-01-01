Українцям пропонують евакуацію, але за власний кошт, – лучанка з Індії

Анна Боброва не може повернутися додому з Індії через суворий карантин. Жінка перебуває в місті Вріндаван від 28 лютого.



Як вона розповіла



Лучанка каже, українцям пропонують евакуацію, але за власний кошт, і це досить дорого. Квиток коштує 400 євро.



«В Індії я з 28 лютого. Спочатку була в Маяпурі з українською групою паломників в центрі ІСККОН, відвідували ведичний планетарій і місцеві святині. Далі поїхала з міжнародною групою до Вріндавану. До 20-го березня ця група вирушила додому, в них була можливість виїхати, бо транзит через Москву був дозволений. А я залишилася з українцями, бо наш рейс МАУ скасувало!» - зазначає Анна.



Жінка каже, що в Індії запровадили суворий карантин, «індуси вбачають у людях із заходу загрозу».



Живе лучанка у готелі, він оплачений до 25 березня. Де мешкати далі – не знає. Раніше українці, які залишилися у Вріндавані повідомляли, що не могли зв’язатися із українським консульством в Індії. Наразі ж Анна Боброва каже, що консульство допомогло у продовженні візи: «усім бажаючим до 15.04 безкоштовно». Але лишатися в країні без коштів, без спілкування з обмеженням прав у чужій країні, де запровадили низку карантинних заходів, - надзвичайно складно.



«Спека, незнання мови - все це не радує. Після 10-го квітня на дворі буде +45», - пише лучанка.



За її словами, в Індії обмежили доступ до громадських місць та храмів, заборонено користуватися громадським транспортом , закрили ринки, майстерні, фабрики, офіси та інші заклади, зупинили внутрішні та міжнародні рейси, заборонили будівельні роботи, а також роботу храмів та інших релігійних установ.



Наразі Анна намагається не панікувати.



«Поки що я в нормі, переживань не маю, бо вмію тримати себе у формі за рахунок духовної практики: медитація, йога ... В іншому випадку можна захворіти, стрес та фізичні обмеження недобре відображаються на здоров'ї, тому я тримаюся на позитиві, бо не хочу наслідків», - розповідає вона.

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