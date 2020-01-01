вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька лікарка розповіла, як пошити маску вдома

Луцька лікарка розповіла, як пошити маску вдома
Луцька сімейна лікарка Тетяна Кравчук розповіла, з чого можна шити захисні маски вдома.

Про це вона розповіла у коментарі 12 каналу.

«Потрібно обирати лише цупку та натуральну тканину. Маску можна зшити із котону, льону, бавовни чи марлі», – каже лікарка.

Одним з найпопулярніших матеріалів для маски в домашніх умовах залишається марля.

«Вату використовувати не потрібно. Головне, щоб було три шари марлі. Маска має прилягати щільно – вірус може потрапити з бокових поверхонь всередину. Тому бажано зробити маску на зав’язках і регулювати її», – наголошує Тетяна Кравчук.

Марлеву маску можна використовувати кілька разів, якщо правильно її дезінфікувати і щоразу прати. Носити її можна максимум дві години, дезінфікувати після кожного виходу з дому. Навіть якщо ви були в магазині кілька хвилин, прийдіть додому і замочіть маску з пральним порошком або милом. Після прання обов’язково попрасуйте.

Медики наголошують, що на вулиці маску одягати не потрібно.

Тетяна Кравчук рекомендує не забувати й про інші засоби захисту, зокрема – про рукавички:

«Вірус важкий і залишається на поверхнях. А ми все робимо за допомогою рук. Отже все залишається на руках. Ми би рекомендували одягати рукавички, якщо виходите на вулицю. Одноразові латексні. Краще викидати їх після використання».

Та лікарка наголошує: замість того, щоб шукати в аптеках маски і рукавички, краще залишатися вдома і не наражати себе на небезпеку.

«Якщо людина шукає маски, відвідуючи 10 аптек, ймовірність заразитися вища, ніж коли вона сидітиме вдома без маски», – каже Тетяна Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцька лікарка, поради, захисні маски
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі заарештували дівчину з України, яка побила поліцейську, вимагаючи депортації
Сьогодні, 15:42
На Волині судили пенсіонерку, яка крала продукти із супермаркету
Сьогодні, 15:17
Луцька лікарка розповіла, як пошити маску вдома
Сьогодні, 15:10
Українцям пропонують евакуацію, але за власний кошт, – лучанка з Індії
Сьогодні, 14:57
У Луцьку обіцяють дезінфікувати кожен під'їзд усіх багатоповерхівок
Сьогодні, 14:54
Схожі новини
Дієтолог розповіла, які продукти краще не купувати під час карантину Дієтолог розповіла, які продукти краще не купувати під час карантину
19 березень, 20:42
Як провести карантин з користю: 8 ідей, щоб не нудьгувати вдома Як провести карантин з користю: 8 ідей, щоб не нудьгувати вдома
18 березень, 20:41
Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні Поширюйте здоровий глузд і мийте руки, – Супрун про перший випадок коронавірусу в Україні
03 березень, 12:39
Як волинянам не стати жертвою кишенькового злодія: поради поліції Як волинянам не стати жертвою кишенькового злодія: поради поліції
25 лютий, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки заробляє та чим багатий головний транспортник Луцька Володимир Степанов
Сьогодні, 16:14
 0
Медики «швидкої» на Волині працюватимуть по-новому на час пандемії коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
 0
За умисне вбивство розшукують 48-річного лучанина
Сьогодні, 15:50
 0
У Польщі заарештували дівчину з України, яка побила поліцейську, вимагаючи депортації
Сьогодні, 15:42
 0
На Волині судили пенсіонерку, яка крала продукти із супермаркету
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8