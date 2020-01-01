Луцька лікарка розповіла, як пошити маску вдома
Сьогодні, 15:10
Луцька сімейна лікарка Тетяна Кравчук розповіла, з чого можна шити захисні маски вдома.
Про це вона розповіла у коментарі 12 каналу.
«Потрібно обирати лише цупку та натуральну тканину. Маску можна зшити із котону, льону, бавовни чи марлі», – каже лікарка.
Одним з найпопулярніших матеріалів для маски в домашніх умовах залишається марля.
«Вату використовувати не потрібно. Головне, щоб було три шари марлі. Маска має прилягати щільно – вірус може потрапити з бокових поверхонь всередину. Тому бажано зробити маску на зав’язках і регулювати її», – наголошує Тетяна Кравчук.
Марлеву маску можна використовувати кілька разів, якщо правильно її дезінфікувати і щоразу прати. Носити її можна максимум дві години, дезінфікувати після кожного виходу з дому. Навіть якщо ви були в магазині кілька хвилин, прийдіть додому і замочіть маску з пральним порошком або милом. Після прання обов’язково попрасуйте.
Медики наголошують, що на вулиці маску одягати не потрібно.
Тетяна Кравчук рекомендує не забувати й про інші засоби захисту, зокрема – про рукавички:
«Вірус важкий і залишається на поверхнях. А ми все робимо за допомогою рук. Отже все залишається на руках. Ми би рекомендували одягати рукавички, якщо виходите на вулицю. Одноразові латексні. Краще викидати їх після використання».
Та лікарка наголошує: замість того, щоб шукати в аптеках маски і рукавички, краще залишатися вдома і не наражати себе на небезпеку.
«Якщо людина шукає маски, відвідуючи 10 аптек, ймовірність заразитися вища, ніж коли вона сидітиме вдома без маски», – каже Тетяна Кравчук.
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Про це вона розповіла у коментарі 12 каналу.
«Потрібно обирати лише цупку та натуральну тканину. Маску можна зшити із котону, льону, бавовни чи марлі», – каже лікарка.
Одним з найпопулярніших матеріалів для маски в домашніх умовах залишається марля.
«Вату використовувати не потрібно. Головне, щоб було три шари марлі. Маска має прилягати щільно – вірус може потрапити з бокових поверхонь всередину. Тому бажано зробити маску на зав’язках і регулювати її», – наголошує Тетяна Кравчук.
Марлеву маску можна використовувати кілька разів, якщо правильно її дезінфікувати і щоразу прати. Носити її можна максимум дві години, дезінфікувати після кожного виходу з дому. Навіть якщо ви були в магазині кілька хвилин, прийдіть додому і замочіть маску з пральним порошком або милом. Після прання обов’язково попрасуйте.
Медики наголошують, що на вулиці маску одягати не потрібно.
Тетяна Кравчук рекомендує не забувати й про інші засоби захисту, зокрема – про рукавички:
«Вірус важкий і залишається на поверхнях. А ми все робимо за допомогою рук. Отже все залишається на руках. Ми би рекомендували одягати рукавички, якщо виходите на вулицю. Одноразові латексні. Краще викидати їх після використання».
Та лікарка наголошує: замість того, щоб шукати в аптеках маски і рукавички, краще залишатися вдома і не наражати себе на небезпеку.
«Якщо людина шукає маски, відвідуючи 10 аптек, ймовірність заразитися вища, ніж коли вона сидітиме вдома без маски», – каже Тетяна Кравчук.
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