Луцька лікарка розповіла, як пошити маску вдома

Тетяна Кравчук розповіла, з чого можна шити захисні маски вдома.



Про це вона



«Потрібно обирати лише цупку та натуральну тканину. Маску можна зшити із котону, льону, бавовни чи марлі», – каже лікарка.



Одним з найпопулярніших матеріалів для маски в домашніх умовах залишається марля.



«Вату використовувати не потрібно. Головне, щоб було три шари марлі. Маска має прилягати щільно – вірус може потрапити з бокових поверхонь всередину. Тому бажано зробити маску на зав’язках і регулювати її», – наголошує Тетяна Кравчук.



Марлеву маску можна використовувати кілька разів, якщо правильно її дезінфікувати і щоразу прати. Носити її можна максимум дві години, дезінфікувати після кожного виходу з дому. Навіть якщо ви були в магазині кілька хвилин, прийдіть додому і замочіть маску з пральним порошком або милом. Після прання обов’язково попрасуйте.



Медики наголошують, що на вулиці маску одягати не потрібно.



Тетяна Кравчук рекомендує не забувати й про інші засоби захисту, зокрема – про рукавички:



«Вірус важкий і залишається на поверхнях. А ми все робимо за допомогою рук. Отже все залишається на руках. Ми би рекомендували одягати рукавички, якщо виходите на вулицю. Одноразові латексні. Краще викидати їх після використання».



Та лікарка наголошує: замість того, щоб шукати в аптеках маски і рукавички, краще залишатися вдома і не наражати себе на небезпеку.



«Якщо людина шукає маски, відвідуючи 10 аптек, ймовірність заразитися вища, ніж коли вона сидітиме вдома без маски», – каже Тетяна Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька сімейна лікаркарозповіла, з чого можна шити захисні маски вдома.Про це вона розповіла у коментарі 12 каналу.«Потрібно обирати лише цупку та натуральну тканину. Маску можна зшити із котону, льону, бавовни чи марлі», – каже лікарка.Одним з найпопулярніших матеріалів для маски в домашніх умовах залишається марля.«Вату використовувати не потрібно. Головне, щоб було три шари марлі. Маска має прилягати щільно – вірус може потрапити з бокових поверхонь всередину. Тому бажано зробити маску на зав’язках і регулювати її», – наголошує Тетяна Кравчук.Марлеву маску можна використовувати кілька разів, якщо правильно її дезінфікувати і щоразу прати. Носити її можна максимум дві години, дезінфікувати після кожного виходу з дому. Навіть якщо ви були в магазині кілька хвилин, прийдіть додому і замочіть маску з пральним порошком або милом. Після прання обов’язково попрасуйте.Медики наголошують, що на вулиці маску одягати не потрібно.Тетяна Кравчук рекомендує не забувати й про інші засоби захисту, зокрема – про рукавички:«Вірус важкий і залишається на поверхнях. А ми все робимо за допомогою рук. Отже все залишається на руках. Ми би рекомендували одягати рукавички, якщо виходите на вулицю. Одноразові латексні. Краще викидати їх після використання».Та лікарка наголошує: замість того, щоб шукати в аптеках маски і рукавички, краще залишатися вдома і не наражати себе на небезпеку.«Якщо людина шукає маски, відвідуючи 10 аптек, ймовірність заразитися вища, ніж коли вона сидітиме вдома без маски», – каже Тетяна Кравчук.

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