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На Волині судили пенсіонерку, яка крала продукти із супермаркету

На Волині судили пенсіонерку, яка крала продукти із супермаркету
У Ковелі судили жінку, яку зловили на крадіжках в магазині.

Так, 59-річна ковельчанка у лютому 2020 року тричі викрадала продукти харчування із приміщення супермаркету, що у центрі Ковелі, - пише Район.Ковель.

За перші два випадки жінці вдалося таємно винести із супермаркету три баночки лососевої ікри, ковбасу, сало, оселедець філе та рулет, заподіявши матеріальних збитків закладу торгівлі на загальну суму 535,26 гривень.

Під час свого останнього «рейду» вона сховала у жіночу сумку ковбасу, сир, плитку шоколаду, суп зі смаком курки та рулет з курячого філе, однак на виході з магазину її затримали працівники охорони.

Під час слідства відеозаписи з камер спостереження підтвердили факти крадіжок. Ковельчанка визнала свою провину та добровільно відшкодувала завдану шкоду.

Суддя врахував, що обвинувачена раніше не судима, є пенсіонеркою, позитивно характеризується за місцем проживання, а тому призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк два роки з однорічним випробувальним терміном.

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Теги: крадіжка, Ковель, пенсіонерка
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