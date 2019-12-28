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На Волині підприємцю, який під час карантину торгував у магазині, «світить» чималий штраф

На Волині підприємцю, який під час карантину торгував у магазині, «світить» чималий штраф
На підприємця, який відкрив магазин під час карантину у селі Згорани Любомльського району, склали адмінпротокол.

Про це повідомляє Любомльський відділ поліції у facebook.

Зазначається, що 19 березня в селі Згорани, підприємець не вжив заходів щодо припинення діяльності магазину продажу товарів сільськогосподарського та будівельного призначення, чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст. 44-3 КУпАП.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 17 000 до 34 000 гривень. Матеріали справи відправили в Любомльський районний суд.

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Теги: штраф, магазин, підприємець
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