На Волині підприємцю, який під час карантину торгував у магазині, «світить» чималий штраф





Про це повідомляє Любомльський відділ поліції у facebook.



Зазначається, що 19 березня в селі Згорани, підприємець не вжив заходів щодо припинення діяльності магазину продажу товарів сільськогосподарського та будівельного призначення, чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст. 44-3 КУпАП.



Санкція статті передбачає накладення штрафу від 17 000 до 34 000 гривень. Матеріали справи відправили в Любомльський районний суд.

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