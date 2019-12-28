На Волині підприємцю, який під час карантину торгував у магазині, «світить» чималий штраф
Сьогодні, 16:58
На підприємця, який відкрив магазин під час карантину у селі Згорани Любомльського району, склали адмінпротокол.
Про це повідомляє Любомльський відділ поліції у facebook.
Зазначається, що 19 березня в селі Згорани, підприємець не вжив заходів щодо припинення діяльності магазину продажу товарів сільськогосподарського та будівельного призначення, чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст. 44-3 КУпАП.
Санкція статті передбачає накладення штрафу від 17 000 до 34 000 гривень. Матеріали справи відправили в Любомльський районний суд.
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Про це повідомляє Любомльський відділ поліції у facebook.
Зазначається, що 19 березня в селі Згорани, підприємець не вжив заходів щодо припинення діяльності магазину продажу товарів сільськогосподарського та будівельного призначення, чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст. 44-3 КУпАП.
Санкція статті передбачає накладення штрафу від 17 000 до 34 000 гривень. Матеріали справи відправили в Любомльський районний суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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