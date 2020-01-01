Медики «швидкої» на Волині працюватимуть по-новому на час пандемії коронавірусу. ВІДЕО





Про розповіла Ангеліна Воробей.



З її слів, медикам видали набори індивідуального захисту. Їх, каже лікарка, недостатньо, щоб уберегтися від коронавірусу. Нині жодна бригада не має в наявності респіраторів.



Фельдшер карети швидкої Сергій Проць показує набір індивідуального захисту для медиків від коронавірусу. Таких у машині три - для нього, лікаря та водія. Його колега Ангеліна Воробей розповідає, що входить до протиепідемічного набору.



"Бахіли, халат хірургічний, шапочка, маска тришарова і рукавички", - каже Ангеліна Воробей, лікарка з медицини невідкладних станів.



Усі складові набору, крім захисних окулярів, одноразові. Його, каже медичка, відкриють, коли поїдуть на виклик до хворого із підозрою на коронавірус. Нині, каже, усе залежить від того, як виклик оформить диспетчер. У Херсоні 19-го березня у самоізоляцію пішла бригада швидкої, яка виїздила на виклик до чоловіка із ознаками ГРВІ. Телефоном пацієнт не повідомив диспетчера, що днями повернувся з закордону.



"Комплекти ж ми вдягаємо тоді, коли передають виклик як підозра, а буває багато викликів в яких підозри не озвучують люди і тому не знаємо чи там були контакти. Є люди, які можуть цього не сказати, а це небезпека", - зауважує Ангеліна Воробей, лікарка з медицини невідкладних станів.



У Волинському центрі екстреної медичної допомоги диспетчери працюють за новими інструкціями, каже завідувач оперативної роботи швидкої Андрій Абрамов.



"Диспетчер обов’язково запитує, якщо є ознаки інфекційного захворювання: температура, кашель, нежить обов’язково, чи був контакт з людиною, яка приїхала з-за кордону, або хворий, який викликає, питають, чи він перебував за кордоном", - розповідає Андрій Абрамов.



Одноразовими наборами з маскою та халатом, розповідає лікарка Ангеліна Воробей, нині забезпечені усі 72 бригади області. Такого складу набору для лікарів швидкої, які транспортують хворих із підозрою на коронавірус до інфекційної лікарні недостатньо, – каже медичка. Бракує респіраторів.



"Я думаю, що цього одягу, комплекту недостатньо для захисту. Недостатньо масок звичайних + і респіраторів + зараз в наявності на нашій бригаді немає жодного і… страшно їхати на виклик без респіратора", - каже Ангеліна Воробей, лікарка з медицини невідкладних станів.



Завідувач оперативної роботи волинської швидкої Андрій Абрамов розповідає, згідно розпоряджень МОЗу медики екстреної служби мають транспортувати хворих у одноразових масках.



"З респіраторами мають працювати лише люди, які доглядають таких хворих, які постійно їх відвідують у відділеннях – медсестри. Нам дозволено знаходитися в щитку, хірургічній масці і протиепідемісному костюмі або протиепідемічний халат", - розповідає Андрій Абрамов, завідувач оперативної диспетчерської Волинського центру медичної допомоги.



Нині працівники 72-х бригад області чекають на поставку респіраторів. Їх у центрі екстреної допомоги замовили на прохання працівників – каже Андрій Абрамов. Коли 1500 респіраторів різного класу захисту надійдуть в установу, наразі невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У МОЗ України повідомили, медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тестування на COVID-19. Тому вони постійно отримують нові інструкції роботи на час пандемії.Про розповіла Суспільному лікарка однієї з волинських бригад екстреної допомогиЗ її слів, медикам видали набори індивідуального захисту. Їх, каже лікарка, недостатньо, щоб уберегтися від коронавірусу. Нині жодна бригада не має в наявності респіраторів.Фельдшер карети швидкоїпоказує набір індивідуального захисту для медиків від коронавірусу. Таких у машині три - для нього, лікаря та водія. Його колега Ангеліна Воробей розповідає, що входить до протиепідемічного набору."Бахіли, халат хірургічний, шапочка, маска тришарова і рукавички", - каже Ангеліна Воробей, лікарка з медицини невідкладних станів.Усі складові набору, крім захисних окулярів, одноразові. Його, каже медичка, відкриють, коли поїдуть на виклик до хворого із підозрою на коронавірус. Нині, каже, усе залежить від того, як виклик оформить диспетчер. У Херсоні 19-го березня у самоізоляцію пішла бригада швидкої, яка виїздила на виклик до чоловіка із ознаками ГРВІ. Телефоном пацієнт не повідомив диспетчера, що днями повернувся з закордону."Комплекти ж ми вдягаємо тоді, коли передають виклик як підозра, а буває багато викликів в яких підозри не озвучують люди і тому не знаємо чи там були контакти. Є люди, які можуть цього не сказати, а це небезпека", - зауважує Ангеліна Воробей, лікарка з медицини невідкладних станів.У Волинському центрі екстреної медичної допомоги диспетчери працюють за новими інструкціями, каже завідувач оперативної роботи швидкої"Диспетчер обов’язково запитує, якщо є ознаки інфекційного захворювання: температура, кашель, нежить обов’язково, чи був контакт з людиною, яка приїхала з-за кордону, або хворий, який викликає, питають, чи він перебував за кордоном", - розповідає Андрій Абрамов.Одноразовими наборами з маскою та халатом, розповідає лікарка Ангеліна Воробей, нині забезпечені усі 72 бригади області. Такого складу набору для лікарів швидкої, які транспортують хворих із підозрою на коронавірус до інфекційної лікарні недостатньо, – каже медичка. Бракує респіраторів."Я думаю, що цього одягу, комплекту недостатньо для захисту. Недостатньо масок звичайних + і респіраторів + зараз в наявності на нашій бригаді немає жодного і… страшно їхати на виклик без респіратора", - каже Ангеліна Воробей, лікарка з медицини невідкладних станів.Завідувач оперативної роботи волинської швидкої Андрій Абрамов розповідає, згідно розпоряджень МОЗу медики екстреної служби мають транспортувати хворих у одноразових масках."З респіраторами мають працювати лише люди, які доглядають таких хворих, які постійно їх відвідують у відділеннях – медсестри. Нам дозволено знаходитися в щитку, хірургічній масці і протиепідемісному костюмі або протиепідемічний халат", - розповідає Андрій Абрамов, завідувач оперативної диспетчерської Волинського центру медичної допомоги.Нині працівники 72-х бригад області чекають на поставку респіраторів. Їх у центрі екстреної допомоги замовили на прохання працівників – каже Андрій Абрамов. Коли 1500 респіраторів різного класу захисту надійдуть в установу, наразі невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію