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За умисне вбивство розшукують 48-річного лучанина

За умисне вбивство розшукують 48-річного лучанина
Поліція розшукує 48-річного Вадима Анатолійовича Демчука, мешканця Луцька, за скоєння тяжкого злочину.

Волинянин підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102». Конфіденційність гарантується.


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Теги: розшук, лучанин, вбивство
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