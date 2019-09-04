За умисне вбивство розшукують 48-річного лучанина

Вадима Анатолійовича Демчука, мешканця Луцька, за скоєння тяжкого злочину.



Волинянин підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102». Конфіденційність гарантується.





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