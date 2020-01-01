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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ розповіли про обмеження під час похоронів померлих від COVID-19

У МОЗ розповіли про обмеження під час похоронів померлих від COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я розробили інструкцію з поховання людей, які померли внаслідок ускладнень від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я не дає рекомендацій стосовно поховання померлих від COVID-19.

"Наш оперативний штаб, який працює при Міністерстві охорони здоров'я, детально розглядав це питання та визначив всі можливі ризики, які можуть виникнути, і ми розробили певну інструкцію щодо цього, яка зараз лягає у нормативно-правовий акт МОЗ та чітко показує, як діяти на кожному етапі поховання, щоб не допустити можливого інфікування", - сказав він.

За словами Ляшка, найбільший ризик під час поховання становлять ритуальні обряди, які передбачають велике скупчення людей та прощальні поцілунки померлого.

"Це все ті точки, які треба унеможливити та запобігти їм, тому... ми змушені вам рекомендувати зменшити час і кількість людей, які проводжають людину в останню путь при коронавірусній хворобі, оскільки тут є можливість недотримання правил карантину, які сьогодні забороняють ритуальні обряди, і це може призвести до адміністративної і кримінальної відповідальності. Але в першу чергу це ризик і загроза інфікування, тому вчергове закликаємо уникати всього, що може призвести до передачі коронавірусної хвороби", - наголосив заступник міністра.

Зауважимо, наразі документ МОЗ поки не оприлюднило.

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Теги: МОЗ України, коронавірус, поховання, інструкція
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