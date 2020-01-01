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На Рівненщині тепловоз збив на смерть чоловіка

На Рівненщині тепловоз збив на смерть чоловіка
У Здолбунові тепловоз збив на смерть чоловіка.

Повідомлення про трагічний випадок на території місцевого заводу надійшло до поліції 22 березня о першій ночі, - пише ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що на виїзді із підприємства тепловоз наїхав на охоронця, 51-річного жителя селища Квасилів.

Чоловіка без ознак життя поліцейські виявили на коліях біля вагона. Загиблий отримав травматичну ампутацію ноги, рани гомілки та ступні, множинні осаднення грудної клітки. Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати.

За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті, що спричинило загибель людини, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, в рамках якого призначатимуться ряд експертиз та встановлюватимуться усі обставини події.

На Рівненщині тепловоз збив на смерть чоловіка
На Рівненщині тепловоз збив на смерть чоловіка


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Теги: смерть, тепловоз, Рівненщина
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