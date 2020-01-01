На Рівненщині тепловоз збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 17:17
У Здолбунові тепловоз збив на смерть чоловіка.
Повідомлення про трагічний випадок на території місцевого заводу надійшло до поліції 22 березня о першій ночі, - пише ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група з’ясувала, що на виїзді із підприємства тепловоз наїхав на охоронця, 51-річного жителя селища Квасилів.
Чоловіка без ознак життя поліцейські виявили на коліях біля вагона. Загиблий отримав травматичну ампутацію ноги, рани гомілки та ступні, множинні осаднення грудної клітки. Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати.
За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті, що спричинило загибель людини, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, в рамках якого призначатимуться ряд експертиз та встановлюватимуться усі обставини події.
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Повідомлення про трагічний випадок на території місцевого заводу надійшло до поліції 22 березня о першій ночі, - пише ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група з’ясувала, що на виїзді із підприємства тепловоз наїхав на охоронця, 51-річного жителя селища Квасилів.
Чоловіка без ознак життя поліцейські виявили на коліях біля вагона. Загиблий отримав травматичну ампутацію ноги, рани гомілки та ступні, множинні осаднення грудної клітки. Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати.
За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті, що спричинило загибель людини, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, в рамках якого призначатимуться ряд експертиз та встановлюватимуться усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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