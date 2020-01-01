вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Міністр охорони здоров’я написав заяву про відставку, – ЗМІ

Міністр охорони здоров’я написав заяву про відставку, – ЗМІ
Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець написав заяву про відставку із займаної посади.

Про це УНН повідомило джерело в Офісі Президента.

За інформацією співрозмовника агентства, Ілля Ємець сьогодні зранку написав заяву про відставку, водночас, повідомивши про це президента Володимира Зеленського.

Також за словами співрозмовника УНН, станом на зараз Ілля Ємець перебуває на зустрічі із Зеленським, де його, ймовірно, спонукають залишитися в кріслі міністра охорони здоров’я. Наразі заява Іллі Ємця про його відставку не є підписана.

Водночас, джерела в Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що причиною написаної заяви Ємцем став конфлікт з одним з його заступників, а також інформація про те, що колишня виконувач обов’язків охорони здоров’я Уляна Супрун вже тиждень негласно щодня присутня в міністерстві і намагається впливати на роботу відомства.

До слова, саме Уляна Супрун була ініціатором ліквідації санітарної епідеміологічної станціїї (СЕС) в Україні, внаслідок чого Кабінет міністрів України ліквідував структуру 22 травня 2017 року своїм указом, а Уляна Супрун виступала проти поновлення роботи СЕС згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Міністр охорони здоров'я, відставка, Ілля Ємець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Та Супрун вірусню тільки розвозить, що міністерство розвалює, що сама носій вірусу у голові!!!
Відповісти
Недаремно народ прозвав її Уляна-смерть.
Відповісти
Який народ.Цей,що привів до влади цих пройдисвітів?
Відповісти
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині тепловоз збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 17:17
На Волині підприємцю, який під час карантину торгував у магазині, «світить» чималий штраф
Сьогодні, 16:58
Міністр охорони здоров’я написав заяву про відставку, – ЗМІ
Сьогодні, 16:27
У квітні деякі пенсіонери отримають 1000 гривень допомоги
Сьогодні, 16:25
У МОЗ розповіли про обмеження під час похоронів померлих від COVID-19
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
В Україні пропонують ввести надзвичайний стан В Україні пропонують ввести надзвичайний стан
Сьогодні, 00:17
У разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим, – міністр охорони здоров'я України про карантинні заходи У разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим, – міністр охорони здоров'я України про карантинні заходи
18 березень, 19:35
Рябошапку звільнили з посади Генерального прокурора Рябошапку звільнили з посади Генерального прокурора
05 березень, 19:52
На позачерговому засіданні Ради розглянуть відставку генпрокурора На позачерговому засіданні Ради розглянуть відставку генпрокурора
05 березень, 04:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За тиждень понад 7 тисяч людей на Волині захворіли на грип та ГРВІ
Сьогодні, 17:36
 0
На Рівненщині тепловоз збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 17:17
 0
На Волині підприємцю, який під час карантину торгував у магазині, «світить» чималий штраф
Сьогодні, 16:58
 0
Міністр охорони здоров’я написав заяву про відставку, – ЗМІ
Сьогодні, 16:27
 0
У квітні деякі пенсіонери отримають 1000 гривень допомоги
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8