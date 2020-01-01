Міністр охорони здоров’я написав заяву про відставку, – ЗМІ

Ілля Ємець написав заяву про відставку із займаної посади.



Про це



За інформацією співрозмовника агентства, Ілля Ємець сьогодні зранку написав заяву про відставку, водночас, повідомивши про це президента Володимира Зеленського.



Також за словами співрозмовника УНН, станом на зараз Ілля Ємець перебуває на зустрічі із Зеленським, де його, ймовірно, спонукають залишитися в кріслі міністра охорони здоров’я. Наразі заява Іллі Ємця про його відставку не є підписана.



Водночас, джерела в Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що причиною написаної заяви Ємцем став конфлікт з одним з його заступників, а також інформація про те, що колишня виконувач обов’язків охорони здоров’я Уляна Супрун вже тиждень негласно щодня присутня в міністерстві і намагається впливати на роботу відомства.



До слова, саме Уляна Супрун була ініціатором ліквідації санітарної епідеміологічної станціїї (СЕС) в Україні, внаслідок чого Кабінет міністрів України ліквідував структуру 22 травня 2017 року своїм указом, а Уляна Супрун виступала проти поновлення роботи СЕС згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров’янаписав заяву про відставку із займаної посади.Про це УНН повідомило джерело в Офісі Президента.За інформацією співрозмовника агентства, Ілля Ємець сьогодні зранку написав заяву про відставку, водночас, повідомивши про це президентаТакож за словами співрозмовника УНН, станом на зараз Ілля Ємець перебуває на зустрічі із Зеленським, де його, ймовірно, спонукають залишитися в кріслі міністра охорони здоров’я. Наразі заява Іллі Ємця про його відставку не є підписана.Водночас, джерела в Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що причиною написаної заяви Ємцем став конфлікт з одним з його заступників, а також інформація про те, що колишня виконувач обов’язків охорони здоров’я Уляна Супрун вже тиждень негласно щодня присутня в міністерстві і намагається впливати на роботу відомства.До слова, саме Уляна Супрун була ініціатором ліквідації санітарної епідеміологічної станціїї (СЕС) в Україні, внаслідок чого Кабінет міністрів України ліквідував структуру 22 травня 2017 року своїм указом, а Уляна Супрун виступала проти поновлення роботи СЕС згодом.

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