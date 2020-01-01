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60 ковельських школярів отримають іменні стипендії

60 ковельських школярів отримають іменні стипендії
У Ковелі 60 школярів отримають іменні премії міського голови.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Олега Кіндера, повідомляє Ковельська міськрада.

Так, винагород удостоєні учні 6-11 класів з 9 навчальних закладів міста за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.

Найвищі рейтинги мають учениці ЗОШ № 10. Зокрема, Анастасія Чак, на рахунку якої - І місце у конкурсі-захисті наукових робіт МАН, ІІ - в обласних олімпіадах з англійської мови та історії, ІІ — на Всеукраїнських змаганнях юних географів.

Не менш успішним був цей рік для Катерини Савчук. Вона виборола І місце у конкурсі-захисті наукових робіт МАН, ІІ - у конкурсі-захисті наукових робіт МАН( Всеукраїнський етап ), ІІ — на Всеукраїнських змаганнях юних географів.

У трійці лідерів - учень ЗЗСО №12 Роман Коцюбчик. Він посів І місце у конкурсі-захисті наукових робіт МАН та І місце на обласній олімпіаді з хімії.

Серед ЗЗСО міста найбільше стипендіатів мають міська гімназія - 14, СШ №3 ім. Лесі Українки — 9, ЗЗСО «Ліцей - №11» - 8.

Цьогорічний 47 призових місць вибороли ковельські учні на обласних олімпіадах, 23 - в конкурсі – захисті наукових робіт МАН, 5 — у міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.

У жодній навчальній дисципліні вони не залишилися без нагород, а четверо з них стали учасниками фіналу Всеукраїнських олімпіад та змагань, де виступили успішно і посіли високі місця.

Понад 40 вчителів готували і допомагали переможцям.

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Теги: Ковель, іменні стипендії, переможці
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