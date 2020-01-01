За тиждень понад 7 тисяч людей на Волині захворіли на грип та ГРВІ

Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на Волині зросла на 5% в порівнянні з попереднім тижнем.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 100 тисяч населення – на 17% вищий епідемічного порогу. Епідемічні пороги перевищені в Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Шацькому, Любомльському районах та місті Луцьку.Впродовж тижня на грип та ГРВІ (сумарно) захворіли понад 7 тисяч волинян. Із загальної кількості хворих понад 3,8 тис. – це діти до 17 років (54%). Кількість госпіталізованих з приводу грипу та ГРВІ зросла і становить майже 180 осіб (із них 64% діти).З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) вже перехворіло понад 14,7% населення. За підсумками моніторингу, в епідемічному сезоні 2019-2020рр. кількість захворілих на 13 тисяч більша, ніж за аналогічний період минулого сезону.Упродовж 2020 року зареєстровали три летальних випадки від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09, що підтверджено лабораторно методом ПЛР.