За тиждень понад 7 тисяч людей на Волині захворіли на грип та ГРВІ
Сьогодні, 17:36
Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на Волині зросла на 5% в порівнянні з попереднім тижнем.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 100 тисяч населення – на 17% вищий епідемічного порогу. Епідемічні пороги перевищені в Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Шацькому, Любомльському районах та місті Луцьку.
Впродовж тижня на грип та ГРВІ (сумарно) захворіли понад 7 тисяч волинян. Із загальної кількості хворих понад 3,8 тис. – це діти до 17 років (54%). Кількість госпіталізованих з приводу грипу та ГРВІ зросла і становить майже 180 осіб (із них 64% діти).
З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) вже перехворіло понад 14,7% населення. За підсумками моніторингу, в епідемічному сезоні 2019-2020рр. кількість захворілих на 13 тисяч більша, ніж за аналогічний період минулого сезону.
Упродовж 2020 року зареєстровали три летальних випадки від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09, що підтверджено лабораторно методом ПЛР.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 100 тисяч населення – на 17% вищий епідемічного порогу. Епідемічні пороги перевищені в Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Шацькому, Любомльському районах та місті Луцьку.
Впродовж тижня на грип та ГРВІ (сумарно) захворіли понад 7 тисяч волинян. Із загальної кількості хворих понад 3,8 тис. – це діти до 17 років (54%). Кількість госпіталізованих з приводу грипу та ГРВІ зросла і становить майже 180 осіб (із них 64% діти).
З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019р.) вже перехворіло понад 14,7% населення. За підсумками моніторингу, в епідемічному сезоні 2019-2020рр. кількість захворілих на 13 тисяч більша, ніж за аналогічний період минулого сезону.
Упродовж 2020 року зареєстровали три летальних випадки від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09, що підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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