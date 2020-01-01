У Луцьку створили центр, який забезпечуватиме продуктами тих, хто у скруті

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян - мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади.Про це на своїй сторінці повідомив радник міського головиу facebook."Основна мета центру - прийом телефонних звернень, надання консультацій, забезпечення комунікації та у критичних випадках - надання допомоги пільговим категоріям громадян, що опинилися у скрутних життєвих обставинах шляхом доставки продуктових наборів", - написав Ігор Поліщук.Луцька міська рада та Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" уклали договір про співпрацю, у відповідності до якого Фонд безоплатно забезпечить необхідні для роботи оперативного центру продуктові набори для подальшої доставки громадянам з числа пільгових категорій.Він повідомив, тимчасовий оперативний центр розпочинає роботу з 24 березня і працює до особливого розпорядження. Телефон "гарячої лінії" тимчасового оперативного центру - 20-30-03 зі стаціонарного телефону або 0332 20-30-03 з мобільного.Тимчасовий оперативний центр працює щоденно без перерви та вихідних з 08:30 до 17:30.В оперативному центрі одночасно працюють 5 спеціалістів, які будуть приймати телефонні дзвінки та надавати консультації громадянам з числа пільгових категорій, а волонтери з числа працівників міської ради будуть здійснювати, у разі необхідності, виїзд до заявника додому та доставку продуктових наборів."Для уникнення випадків шахрайства та надання допомоги дійсно тим, хто її потребує, спеціалісти центру будуть перевіряти пільговий статус заявника та ретельно перевіряти інші обставини, вказані заявником", - підрезюмував радник мера Луцька.