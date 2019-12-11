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Завтра, 24 березня, 16 вулиць Луцька залишаться без світла

Завтра, 24 березня, 16 вулиць Луцька залишаться без світла
У вівторок, 24 березня, на декількох вулицях Луцька буде тимчасово припинене електропостачання.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго.

Відтак, з 9:00 до 12:30 електроенергія буде відсутня на таких вулицях - вул. Привітна, вул. Калинова, вул. Сонячна, вул. Панаса Мирного, вул. Скрябіна, вул. Бородіна, вул. Левицького, вул. Надрічна, вул. Балакірєва, вул. Прилуцька, вул. Збаразька, вул. пров. Збаразький I та II, вул. Млинівська, вул. Східна, вул. Східно-Межова, вул. Хрещата (частково).

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Теги: відключення світла, Луцьк, вулиці
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