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Був одинадцятим покупцем: волинянин влаштував скандал, бо не захотів чекати черги

Був одинадцятим покупцем: волинянин влаштував скандал, бо не захотів чекати черги
На мешканця Нововолинська склали протокол за порушення карантину.

Про це БУГу повідомив т.в.о. Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський.

22-го березня о 13-й годині на службу «102» надійшов виклик у магазин за адресою мікрорайон Шахтарський, Нововолинськ. Правоохоронці, виїхавши на місце події, склали два адмінпротоколи на одного чоловіка: за дрібне хуліганство, а також другий у Нововолинську протокол за порушення правил карантину. Порушнику загрожує штраф у розмірі від 17-ти до 34-ох тисяч гривень.

За словами правоохоронців, чоловік порушував громадський порядок, а саме зайшов до приміщення магазину, хоча охоронець закладу йому повідомив про те, що потрібно дочекатися своєї черги, адже у приміщенні перебувало 10 людей.

Чоловік відмовився чекати і зайшов всередину.

На громадянина склали два адмінпротоколи за статтями 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і 44-3 КУпАП (порушення правил карантину).

Також у поліції повідомили, що на цього громадянина вже є ряд складених протоколів.

Очевидці розповіли, що події трапилися в маркеті «Рідний край», поліцію викликали і через скандал, який влаштував візитер.


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Теги: Нововолинськ, карантинні заходи, протокол
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