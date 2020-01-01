Був одинадцятим покупцем: волинянин влаштував скандал, бо не захотів чекати черги
Сьогодні, 19:10
На мешканця Нововолинська склали протокол за порушення карантину.
Про це БУГу повідомив т.в.о. Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський.
22-го березня о 13-й годині на службу «102» надійшов виклик у магазин за адресою мікрорайон Шахтарський, Нововолинськ. Правоохоронці, виїхавши на місце події, склали два адмінпротоколи на одного чоловіка: за дрібне хуліганство, а також другий у Нововолинську протокол за порушення правил карантину. Порушнику загрожує штраф у розмірі від 17-ти до 34-ох тисяч гривень.
За словами правоохоронців, чоловік порушував громадський порядок, а саме зайшов до приміщення магазину, хоча охоронець закладу йому повідомив про те, що потрібно дочекатися своєї черги, адже у приміщенні перебувало 10 людей.
Чоловік відмовився чекати і зайшов всередину.
На громадянина склали два адмінпротоколи за статтями 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і 44-3 КУпАП (порушення правил карантину).
Також у поліції повідомили, що на цього громадянина вже є ряд складених протоколів.
Очевидці розповіли, що події трапилися в маркеті «Рідний край», поліцію викликали і через скандал, який влаштував візитер.
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Про це БУГу повідомив т.в.о. Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський.
22-го березня о 13-й годині на службу «102» надійшов виклик у магазин за адресою мікрорайон Шахтарський, Нововолинськ. Правоохоронці, виїхавши на місце події, склали два адмінпротоколи на одного чоловіка: за дрібне хуліганство, а також другий у Нововолинську протокол за порушення правил карантину. Порушнику загрожує штраф у розмірі від 17-ти до 34-ох тисяч гривень.
За словами правоохоронців, чоловік порушував громадський порядок, а саме зайшов до приміщення магазину, хоча охоронець закладу йому повідомив про те, що потрібно дочекатися своєї черги, адже у приміщенні перебувало 10 людей.
Чоловік відмовився чекати і зайшов всередину.
На громадянина склали два адмінпротоколи за статтями 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і 44-3 КУпАП (порушення правил карантину).
Також у поліції повідомили, що на цього громадянина вже є ряд складених протоколів.
Очевидці розповіли, що події трапилися в маркеті «Рідний край», поліцію викликали і через скандал, який влаштував візитер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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