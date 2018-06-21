Засудили волинянина, який збував наркотики





Про це



Так, двічі – у грудні 2017 та січні 2018 року – чоловік збував охочим таблетки з вмістом бупренорфіну.



У квітні 2018 року під час санкціонованого судом обшуку у його помешканні правоохоронці виявили й вилучили ще і канабіс.



Визнавши волинянина винним у вчиненні цих злочинів, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За зберігання й збут наркотиків 35-річний мешканець селища Іваничі втрапив за ґрати на понад 4 роки.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Так, двічі – у грудні 2017 та січні 2018 року – чоловік збував охочим таблетки з вмістом бупренорфіну.У квітні 2018 року під час санкціонованого судом обшуку у його помешканні правоохоронці виявили й вилучили ще і канабіс.Визнавши волинянина винним у вчиненні цих злочинів, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.

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