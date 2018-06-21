Засудили волинянина, який збував наркотики
Сьогодні, 21:10
За зберігання й збут наркотиків 35-річний мешканець селища Іваничі втрапив за ґрати на понад 4 роки.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Так, двічі – у грудні 2017 та січні 2018 року – чоловік збував охочим таблетки з вмістом бупренорфіну.
У квітні 2018 року під час санкціонованого судом обшуку у його помешканні правоохоронці виявили й вилучили ще і канабіс.
Визнавши волинянина винним у вчиненні цих злочинів, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Так, двічі – у грудні 2017 та січні 2018 року – чоловік збував охочим таблетки з вмістом бупренорфіну.
У квітні 2018 року під час санкціонованого судом обшуку у його помешканні правоохоронці виявили й вилучили ще і канабіс.
Визнавши волинянина винним у вчиненні цих злочинів, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.
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