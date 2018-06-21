вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Засудили волинянина, який збував наркотики

Засудили волинянина, який збував наркотики
За зберігання й збут наркотиків 35-річний мешканець селища Іваничі втрапив за ґрати на понад 4 роки.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Так, двічі – у грудні 2017 та січні 2018 року – чоловік збував охочим таблетки з вмістом бупренорфіну.

У квітні 2018 року під час санкціонованого судом обшуку у його помешканні правоохоронці виявили й вилучили ще і канабіс.

Визнавши волинянина винним у вчиненні цих злочинів, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, наркотики, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять відновити роботу ринків
Сьогодні, 22:21
На Львівщині ввели режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 21:45
Засудили волинянина, який збував наркотики
Сьогодні, 21:10
Дієтолог назвав ТОП-5 продуктів для покращення імунітету
Сьогодні, 20:50
Волинянин вкрав телефон у 18-річного хлопця
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
Волинянину за збут наркотиків дали 8 років тюрми Волинянину за збут наркотиків дали 8 років тюрми
21 червень, 2018, 16:15
Українцю в Польщі загрожує понад мільйон злотих штрафу і 20 років тюрми Українцю в Польщі загрожує понад мільйон злотих штрафу і 20 років тюрми
06 березень, 12:42
Волиняни, які замовляли наркотики через інтернет, відбулися штрафом Волиняни, які замовляли наркотики через інтернет, відбулися штрафом
22 лютий, 23:23
Волинянину, який торгував наркотиками на ринку, «впаяли» 3 роки тюрми Волинянину, який торгував наркотиками на ринку, «впаяли» 3 роки тюрми
10 лютий, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять відновити роботу ринків
Сьогодні, 22:21
 0
На Львівщині ввели режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 21:45
 0
Засудили волинянина, який збував наркотики
Сьогодні, 21:10
 0
Дієтолог назвав ТОП-5 продуктів для покращення імунітету
Сьогодні, 20:50
 0
Волинянин вкрав телефон у 18-річного хлопця
Сьогодні, 20:18
 0
Медіа
відео
1/8