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Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 березня
У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без опадів. Місцями ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень 1-6º тепла.

У Луцьку - мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7º морозу, вдень 3-5º тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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