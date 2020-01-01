Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без опадів. Місцями ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку - мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7º морозу, вдень 3-5º тепла
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку - мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7º морозу, вдень 3-5º тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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