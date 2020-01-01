24 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у журналістки(на фото).Іменинникам цього дня – усім, хто носить імена Юхим і Софрон, – бажаємо злагоди і прихильності небесного покровителя.Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.24 березня 1972 року – важлива дата в історії Луцького підприємства електротранспорту. Цього дня о 18:00 годині у Луцьку почалося здійснення випробувальної обкатки ліній та тролейбусів.