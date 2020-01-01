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24 березня на Волині: гортаючи календар

24 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у журналістки Людмили Яворської (на фото).

Іменинникам цього дня – усім, хто носить імена Юхим і Софрон, – бажаємо злагоди і прихильності небесного покровителя.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

24 березня 1972 року – важлива дата в історії Луцького підприємства електротранспорту. Цього дня о 18:00 годині у Луцьку почалося здійснення випробувальної обкатки ліній та тролейбусів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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