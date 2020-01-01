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Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО

Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО
Священники з Луцька здійснили молитовний автопробіг у зв`язку із епідемією коронавірусу.

Представники духовенства Волинської єпархії УПЦ об`їхали з іконами межі обласного центру Волині та помолилися за здоров`я жителів міста. Про це йдеться на сайті Православна Волинь.

Молитовний автопробіг, який очолив настоятель кафедрального собору прот. Володимир Яцишин, відбувся в понеділок, 23 березня.

Перед початком хресного ходу у кафедральному соборі відслужили молебень з читанням прохань і молитви «Під час згубної пошесті і смертоносної хвороби».
Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО

Опісля священнослужителі об’їхали межі міста з іконами Божої Матері “Всецариця”, святителя Миколая Чудотворця з частицею мощей, хрестом, який був винесений на храм у Хрестопоклонну неділю, та з ковчегом мощей багатьох преподобних Києво-Печерських.
Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО


Під час хресного ходу священники зупинялися біля поклонних хрестів, які знаходяться при в’їзді у місто з усіх дорожніх напрямків, щоб осінити святинями обласний центр Волині та звершити молитви задля того, аби місто оминули всілякі смертоності хвороби.
Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО
Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО

Також прот. Володимир окроплював святою водою усі ті місця у яких зупинялись хрестоходці.

Довідка:

Традиція проведення хресних ходів у дні тих чи інших лих утвердилася в Візантії. Духовенство і віруючі обходили будинки і вулиці, закликаючи Господа і святих на допомогу. Сьогодні ми особливо потребуємо допомоги Божої, тому вся Православна Церква посилила молитву, сподіваючись, що Господь не залишить своєю милістю нашу країну і все людство.

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Теги: Волинь, УПЦ, Луцьк
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