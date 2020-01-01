Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО
Сьогодні, 22:59
Священники з Луцька здійснили молитовний автопробіг у зв`язку із епідемією коронавірусу.
Представники духовенства Волинської єпархії УПЦ об`їхали з іконами межі обласного центру Волині та помолилися за здоров`я жителів міста. Про це йдеться на сайті Православна Волинь.
Молитовний автопробіг, який очолив настоятель кафедрального собору прот. Володимир Яцишин, відбувся в понеділок, 23 березня.
Перед початком хресного ходу у кафедральному соборі відслужили молебень з читанням прохань і молитви «Під час згубної пошесті і смертоносної хвороби».
Опісля священнослужителі об’їхали межі міста з іконами Божої Матері “Всецариця”, святителя Миколая Чудотворця з частицею мощей, хрестом, який був винесений на храм у Хрестопоклонну неділю, та з ковчегом мощей багатьох преподобних Києво-Печерських.
Під час хресного ходу священники зупинялися біля поклонних хрестів, які знаходяться при в’їзді у місто з усіх дорожніх напрямків, щоб осінити святинями обласний центр Волині та звершити молитви задля того, аби місто оминули всілякі смертоності хвороби.
Також прот. Володимир окроплював святою водою усі ті місця у яких зупинялись хрестоходці.
Довідка:
Традиція проведення хресних ходів у дні тих чи інших лих утвердилася в Візантії. Духовенство і віруючі обходили будинки і вулиці, закликаючи Господа і святих на допомогу. Сьогодні ми особливо потребуємо допомоги Божої, тому вся Православна Церква посилила молитву, сподіваючись, що Господь не залишить своєю милістю нашу країну і все людство.
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Представники духовенства Волинської єпархії УПЦ об`їхали з іконами межі обласного центру Волині та помолилися за здоров`я жителів міста. Про це йдеться на сайті Православна Волинь.
Молитовний автопробіг, який очолив настоятель кафедрального собору прот. Володимир Яцишин, відбувся в понеділок, 23 березня.
Перед початком хресного ходу у кафедральному соборі відслужили молебень з читанням прохань і молитви «Під час згубної пошесті і смертоносної хвороби».
Опісля священнослужителі об’їхали межі міста з іконами Божої Матері “Всецариця”, святителя Миколая Чудотворця з частицею мощей, хрестом, який був винесений на храм у Хрестопоклонну неділю, та з ковчегом мощей багатьох преподобних Києво-Печерських.
Під час хресного ходу священники зупинялися біля поклонних хрестів, які знаходяться при в’їзді у місто з усіх дорожніх напрямків, щоб осінити святинями обласний центр Волині та звершити молитви задля того, аби місто оминули всілякі смертоності хвороби.
Також прот. Володимир окроплював святою водою усі ті місця у яких зупинялись хрестоходці.
Довідка:
Традиція проведення хресних ходів у дні тих чи інших лих утвердилася в Візантії. Духовенство і віруючі обходили будинки і вулиці, закликаючи Господа і святих на допомогу. Сьогодні ми особливо потребуємо допомоги Божої, тому вся Православна Церква посилила молитву, сподіваючись, що Господь не залишить своєю милістю нашу країну і все людство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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