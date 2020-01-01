Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО

Священники з Луцька здійснили молитовний автопробіг у зв`язку із епідемією коронавірусу.Представники духовенства Волинської єпархії УПЦ об`їхали з іконами межі обласного центру Волині та помолилися за здоров`я жителів міста. Про це йдеться на сайті Православна Волинь.Молитовний автопробіг, який очолив настоятель кафедрального собору прот., відбувся в понеділок, 23 березня.Перед початком хресного ходу у кафедральному соборі відслужили молебень з читанням прохань і молитви «Під час згубної пошесті і смертоносної хвороби».Опісля священнослужителі об’їхали межі міста з іконами Божої Матері “Всецариця”, святителя Миколая Чудотворця з частицею мощей, хрестом, який був винесений на храм у Хрестопоклонну неділю, та з ковчегом мощей багатьох преподобних Києво-Печерських.Під час хресного ходу священники зупинялися біля поклонних хрестів, які знаходяться при в’їзді у місто з усіх дорожніх напрямків, щоб осінити святинями обласний центр Волині та звершити молитви задля того, аби місто оминули всілякі смертоності хвороби.Також прот. Володимир окроплював святою водою усі ті місця у яких зупинялись хрестоходці.Традиція проведення хресних ходів у дні тих чи інших лих утвердилася в Візантії. Духовенство і віруючі обходили будинки і вулиці, закликаючи Господа і святих на допомогу. Сьогодні ми особливо потребуємо допомоги Божої, тому вся Православна Церква посилила молитву, сподіваючись, що Господь не залишить своєю милістю нашу країну і все людство.