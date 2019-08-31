В Україні відклали весняний призов
Сьогодні, 23:34
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відтермінування через коронавірус військового призову.
Указ №103/2020 опублікувала прес-служба глави держави, - про це повідомляє Громадське.
Так, замість квітня-червня у 2020 році призов в Україні відбуватиметься у травні-липні. Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Раніше Сухопутні війська повідомляли про призупинення призову до лав Збройних сил на час дії обмежувальних заходів у країні, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.
В Україні, за останніми даними, офіційно підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (5), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (5), Львівській (2), Тернопільській (1) областях і в Києві (29).
Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій. Одна людина одужала.
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Указ №103/2020 опублікувала прес-служба глави держави, - про це повідомляє Громадське.
Так, замість квітня-червня у 2020 році призов в Україні відбуватиметься у травні-липні. Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Раніше Сухопутні війська повідомляли про призупинення призову до лав Збройних сил на час дії обмежувальних заходів у країні, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.
В Україні, за останніми даними, офіційно підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (5), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (5), Львівській (2), Тернопільській (1) областях і в Києві (29).
Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій. Одна людина одужала.
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