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В Україні відклали весняний призов

В Україні відклали весняний призов
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відтермінування через коронавірус військового призову.

Указ №103/2020 опублікувала прес-служба глави держави, - про це повідомляє Громадське.

Так, замість квітня-червня у 2020 році призов в Україні відбуватиметься у травні-липні. Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Раніше Сухопутні війська повідомляли про призупинення призову до лав Збройних сил на час дії обмежувальних заходів у країні, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

В Україні, за останніми даними, офіційно підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (25), Житомирській (2), Київській (5), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (5), Львівській (2), Тернопільській (1) областях і в Києві (29).

Три з них летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області, 56-річна жінка — в Івано-Франківській та 33-річна — у Чернівецькій. Одна людина одужала.

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Теги: Україна, ЗСУ
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