Волинське місто готове виділити на боротьбу з коронавірусом майже 11 мільйонів

Місто Нововолинськ має майже 11 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міської ради.23 березня, депутати Нововолинської міської ради внесли зміни до головного кошторису міста на 2020 рік, перерозподіливши капітальні і поточні видатки міського бюджету в сумі 6 мільйонів 700 тисяч гривень на зарплату лікарям та на фінансування заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції й на забезпечення лікування цієї хвороби.За словами начальниці фінансового управління, збільшуються бюджетні призначення по загальному фонду для центральної міської лікарні в сумі 5,5 мільйонів, з яких 3 мільйони гривень планується скерувати на заробітну плату лікарям та 2 мільйони 500 тисяч гривень – для закупівлі медикаментів, дезінфікуючих засобів, необхідних для профілактики і недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.Центру первинної медико-санітарної допомоги виділили 50 тисяч гривень, 200 тисяч гривень – для виробничого управління комунального господарства та 100 тисяч гривень для придбання дезінфікуючих засобів житлово-комунальному об’єднанню, у тому числі ОСББ. Також передбачають збільшення загального обсягу резервного фонду міського бюджету на 600 тисяч гривень.На заходи запобігання поширення та забезпечення лікування коронавірусної інфекції COVID-19 обласному бюджету спрямовуються кошти в сумі 200 тисяч гривень, а 50 тисяч гривень направили державному бюджету для відділення поліції на придбання паливо-мастильних матеріалів та засобів захисту.Як зауважила Галина Бурочук, одночасно зменшуються видатки загального фонду в сумі 2 мільйонів гривень, які передбачалися на поточний ремонт доріг, та видатки спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 4 мільйони 700 тисяч гривень, які планувалися на капітальний ремонт доріг та освітніх установ.Міський головазазначив, що також на боротьбу з коронавірусом вдалося залучити 960 тисяч гривень спонсорських коштів. Ще 2,5 мільйони є у резервному фонді, які також за потреби планують використати на ці ж цілі. Таким чином, місто має майже 11 мільйонів, які за потреби будуть витрачати на заходи, пов’язані із поширенням COVID-19.Під час сесії стало відомо, що вже найближчим часом у Нововолинську лікарню доставлять 3 нових апарати для штучної вентиляції легень, які придбали за кошти спонсорів. Нагадаємо, минулого тижня таке медобладнання купив для Нововолинської лікарні підприємець Віталій Бадзюнь. Наразі у міській лікарні - 11 таких апаратів."Маємо зробити все можливе, аби не допустити масового розповсюдження нового захворювання. А, якщо це станеться, то, щоб було з якнайменшою кількістю захворілих. Для цього потрібно забезпечити усі служби, які найбільш задіяні у боротьбі з COVID-19, усім необхідним", – наголосив Віктор Сапожніков.