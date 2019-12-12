В Україні можуть мобілізувати студентів-медиків та резервістів
Сьогодні, 03:21
Через ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції Україною прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я створити реєстр студентів-медиків та медиків-резервістів, які перебувають у відставці.
Відповідне доручення Шмигаль віддав МОЗ під час позачергового засідання уряду, що відбулося 23 березня. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, - повідомляє Канал24.
"Міністерству охорони здоров’я – створити реєстр студентів-медиків та медиків-резервістів, які перебувають у відставці", – йдеться у дорученні очільника Кабміну.
Створення такого реєстру Шмигаль пояснює ймовірним залученням студентів-медиків та медпрацівників у відставці до роботи в умовах епідемії Covid-2019 в Україні.
"Маємо розуміти можливості нашої медичної системи для того, щоб оперативно реагувати та прогнозувати наявні ресурси для боротьби з поширенням хвороби", – наголошує прем’єр.
Зауважимо, що під час позачергового засідання 23 березня Кабінет Міністрів прийняв ще низку важливих рішень, аби не допустити поширення Covid-2019 на території України.
Зокрема, уряд ввів режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській та Донецькій областях, заборонив будь-які туристичні авіаподорожі та заборонив відключати електроенергію населенню.
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Відповідне доручення Шмигаль віддав МОЗ під час позачергового засідання уряду, що відбулося 23 березня. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, - повідомляє Канал24.
"Міністерству охорони здоров’я – створити реєстр студентів-медиків та медиків-резервістів, які перебувають у відставці", – йдеться у дорученні очільника Кабміну.
Створення такого реєстру Шмигаль пояснює ймовірним залученням студентів-медиків та медпрацівників у відставці до роботи в умовах епідемії Covid-2019 в Україні.
"Маємо розуміти можливості нашої медичної системи для того, щоб оперативно реагувати та прогнозувати наявні ресурси для боротьби з поширенням хвороби", – наголошує прем’єр.
Зауважимо, що під час позачергового засідання 23 березня Кабінет Міністрів прийняв ще низку важливих рішень, аби не допустити поширення Covid-2019 на території України.
Зокрема, уряд ввів режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській та Донецькій областях, заборонив будь-які туристичні авіаподорожі та заборонив відключати електроенергію населенню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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