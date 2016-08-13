Економічна криза буде потужнішою, ніж у 2008-му





Однак, до кризи у державі вже активно готуються. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, - пише



"Маємо доволі велику підтримку і від людей, і від бізнесу, і від міжнародних партнерів. На щастя, Україна до цієї потенційної економічної кризи підходить більш підготовленою, ніж у 2008 році. У нас значні золотовалютні резерви в НБУ, хороші механізми та ліквідність у банках. Всі параметри у нас значно міцніші, ніж були у 2008 році", – наголосив очільник Кабміну.



Водночас, Шмигаль звернув увагу на слова міжнародних експертів про те, що економічна криза буде потужнішою, ніж у 2008 році.



"Тому ми вже сьогодні працюємо з Мінекономіки, Міністерством фінансів, з МВФ над розробкою і коригуванням макропрогнозу, механізмів стимулювання бізнесу. У квітні – травні ми вже вводимо програму підтримки людей, у тому числі – пенсіонерів (віком 80+ років). Ми працюємо над тим, щоб дати змогу платити по 500 гривень всім пенсіонерам на час карантину", – додав він.



Шмигаль також зауважив, що всім, "хто перебуватиме вдома, хто працював "по-білому" і зараз – "у вимушеному простої" або звільнений з роботи", держава буде через фонд платити кошти, аби "дати людям змогу спокійно перебути цей період".



Для цього уряд зараз переглядає бюджет та формує стабілізаційний фонд держави.



Окремо залучають найкращих експертів для створення експертно-стратегічної ради. Вона прийматиме кроки, що дозволять "найбільш м’яко пройти етап економічної кризи та почати розвивати економіку держави вже після неї".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем`єр-міністр України розповів, що наслідки економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, будуть серйозніші, ніж у 2008 році.Однак, до кризи у державі вже активно готуються. Про це розповів прем’єр-міністр Українив ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, - пише Канал24. "Маємо доволі велику підтримку і від людей, і від бізнесу, і від міжнародних партнерів. На щастя, Україна до цієї потенційної економічної кризи підходить більш підготовленою, ніж у 2008 році. У нас значні золотовалютні резерви в НБУ, хороші механізми та ліквідність у банках. Всі параметри у нас значно міцніші, ніж були у 2008 році", – наголосив очільник Кабміну.Водночас, Шмигаль звернув увагу на слова міжнародних експертів про те, що економічна криза буде потужнішою, ніж у 2008 році."Тому ми вже сьогодні працюємо з Мінекономіки, Міністерством фінансів, з МВФ над розробкою і коригуванням макропрогнозу, механізмів стимулювання бізнесу. У квітні – травні ми вже вводимо програму підтримки людей, у тому числі – пенсіонерів (віком 80+ років). Ми працюємо над тим, щоб дати змогу платити по 500 гривень всім пенсіонерам на час карантину", – додав він.Шмигаль також зауважив, що всім, "хто перебуватиме вдома, хто працював "по-білому" і зараз – "у вимушеному простої" або звільнений з роботи", держава буде через фонд платити кошти, аби "дати людям змогу спокійно перебути цей період".Для цього уряд зараз переглядає бюджет та формує стабілізаційний фонд держави.Окремо залучають найкращих експертів для створення експертно-стратегічної ради. Вона прийматиме кроки, що дозволять "найбільш м’яко пройти етап економічної кризи та почати розвивати економіку держави вже після неї".

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