Розповіли, чи відбудеться ЗНО-2020
Сьогодні, 04:24
У Міністерстві освіти та науки запевняють, що цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться, і його ніхто не скасовує.
Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний, - пише ""Українська правда.
"МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову", - повідомив Єгор Стадний.
У МОН вже цього тижня пообіцяли повідомити деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний, - пише ""Українська правда.
"МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову", - повідомив Єгор Стадний.
У МОН вже цього тижня пообіцяли повідомити деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, чи відбудеться ЗНО-2020
Сьогодні, 04:24
В Україні можуть мобілізувати студентів-медиків та резервістів
Сьогодні, 03:21
Медіа