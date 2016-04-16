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Розповіли, чи відбудеться ЗНО-2020

Розповіли, чи відбудеться ЗНО-2020
У Міністерстві освіти та науки запевняють, що цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться, і його ніхто не скасовує.

Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний, - пише ""Українська правда.

"МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову", - повідомив Єгор Стадний.

У МОН вже цього тижня пообіцяли повідомити деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.

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Теги: ЗНО, освіта, Україна
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