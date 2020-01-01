Від сьогодні Україна закрила кордони для виїзду





Про відповідне рішення уряду повідомив у понеділок прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише



"Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.

Ми розуміємо, що рішення непопулярне та незручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи", - повідомив прем'єр.

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