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Від сьогодні Україна закрила кордони для виїзду

Від сьогодні Україна закрила кордони для виїзду
З 24 березня громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою.

Про відповідне рішення уряду повідомив у понеділок прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише "Газета ua".

"Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.
Ми розуміємо, що рішення непопулярне та незручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи", - повідомив прем'єр.

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Теги: кордон, Україна
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